Найбільша у світі авіакомпанія American Airlines обладнає весь флот інтернетом Starlink

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American Airlines обладнає весь флот інтернетом Starlink

8 жовтня American Airlines оголосила, що забезпечить супутниковим інтернетом Starlink увесь основний флот із понад 1030 вузько- та широкофюзеляжних Airbus і Boeing. Так перевізник розраховує отримати один із найбільших у світі флотів, обладнаних Starlink.

Основним флотом називають літаки, які American Airlines експлуатує сама, без регіональних партнерів. Ще в травні компанія вирішила встановити Starlink на понад 500 літаках Airbus, а тепер до них додадуться понад 400 вузькофюзеляжних і понад 130 широкофюзеляжних Boeing. Монтувати обладнання почнуть на початку 2027 року.

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На борти ставитимуть термінали Starlink Performance Aero Terminal, кожен з яких забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с. Як пообіцяла Лорен Дреєр, віцепрезидентка SpaceX з бізнес-операцій Starlink, стабільне з’єднання працюватиме впродовж усієї подорожі — від посадки до виходу з літака.

Starlink is coming to American’s entire mainline fleet

Директорка American Airlines з клієнтського досвіду Гезер Гарбоден зазначила, що, за словами самих пасажирів, надійний зв’язок помітно впливає на те, як вони проводять час у польоті. З Starlink вони зможуть дивитися трансляції, грати онлайн, працювати з колегами в реальному часі, гортати соцмережі й робити покупки. Крім того, система має стати основою для майбутніх нововведень в обслуговуванні.

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Рейсами основного флоту перевізника, який називає себе найбільшою авіакомпанією світу, щороку подорожують понад 165 млн пасажирів. Їх має побільшати, адже найближчими роками компанія отримає понад 300 нових літаків для цього флоту. У липні порівнянний за масштабом проєкт представила група Indigo Partners — Starlink з’явиться на понад 1000 бортах її авіакомпаній.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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