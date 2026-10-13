Китай вивів на орбіту 27-му групу інтернет-супутників GuoWang

Китай розгорнув на низькій навколоземній орбіті ще дев’ять супутників державної мережі супутникового інтернету GuoWang. Це вже 27-ма група апаратів мережі, а загалом на орбіті їх 222, пише видання China in Space.

Пуск ракети-носія Long March 12 відбувся 9 жовтня о 22:27 за київським часом з другого стартового майданчика комерційного космодрому Веньчан на острові Хайнань. Усі дев’ять супутників виготовила Інноваційна академія мікросупутників Академії наук Китаю. Загалом на орбіті вже 386 апаратів виробництва академії.

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Long March 12 Y10 liftoff recap, October 9th/10th 2026

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Супутники GuoWang, які виводять ракети Long March 12 і Long March 8A, побудовані на малій платформі й важать близько 695 кг кожен. Апарати на великій платформі приблизно на 30% більші, їхня маса сягає 1000 кг, і на орбіту їх виводять ракети Long March 5B і Long March 6A. Обидва типи супутників маневрують на орбіті за допомогою електрореактивних двигунів, а живлення отримують від двох сонячних панелей.

Цьогоріч Китай планував вивести на орбіту 310 супутників GuoWang, проте поки запустив 86. У 2027 році угруповання має поповнитися ще 900 апаратами, а з 2028-го — по 3600 щороку. У 2030-х роках на робочих орбітах може перебувати до 13 тис. супутників мережі.

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Мережу розгортає державна компанія China Satellite Network Group. Вона планує надавати послуги супутникового інтернету в усьому світі, як американський Starlink, проте насамперед орієнтується на Китай. Ці послуги поки тестують і абонентам ще не відкрили. Серед таких перевірок — перший відеодзвінок між Арктикою та Антарктикою через китайські супутники.

Для Long March 12 це третій запуск за три місяці: попередні відбулися в серпні та вересні. Так часто ракети цього типу запускали лише одного разу — з листопада 2025 до січня 2026 року. Видання China in Space не виключає й четвертого запуску поспіль, адже обладнання для наступних місій уже надходить, а майданчик готують до нового старту приблизно за чотири тижні.

Загалом це дев’ятий запуск Long March 12, 671-й — для ракет серії Long March і 71-й для Китаю цього року. Двоступеневу ракету-носій розробила Шанхайська академія космічних технологій. Чотири двигуни YF-100K першого ступеня працюють на гасі й рідкому кисні та разом розвивають тягу близько 5000 кН. Ракета заввишки 62,6 м здатна вивести 12 т корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту або 6 т — на сонячно-синхронну орбіту висотою 700 км. Діаметр головного обтічника, за оцінкою видання, — 3,8, 4,2 або 5,2 м залежно від завдання.