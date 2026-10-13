Китай вивів на орбіту 27-му групу інтернет-супутників GuoWang

Китай розгорнув на низькій навколоземній орбіті ще дев’ять супутників державної мережі супутникового інтернету GuoWang. Це вже 27-ма група апаратів мережі, а загалом на орбіті їх 222, пише видання China in Space.
Пуск ракети-носія Long March 12 відбувся 9 жовтня о 22:27 за київським часом з другого стартового майданчика комерційного космодрому Веньчан на острові Хайнань. Усі дев’ять супутників виготовила Інноваційна академія мікросупутників Академії наук Китаю. Загалом на орбіті вже 386 апаратів виробництва академії.
Супутники GuoWang, які виводять ракети Long March 12 і Long March 8A, побудовані на малій платформі й важать близько 695 кг кожен. Апарати на великій платформі приблизно на 30% більші, їхня маса сягає 1000 кг, і на орбіту їх виводять ракети Long March 5B і Long March 6A. Обидва типи супутників маневрують на орбіті за допомогою електрореактивних двигунів, а живлення отримують від двох сонячних панелей.
Цьогоріч Китай планував вивести на орбіту 310 супутників GuoWang, проте поки запустив 86. У 2027 році угруповання має поповнитися ще 900 апаратами, а з 2028-го — по 3600 щороку. У 2030-х роках на робочих орбітах може перебувати до 13 тис. супутників мережі.
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Мережу розгортає державна компанія China Satellite Network Group. Вона планує надавати послуги супутникового інтернету в усьому світі, як американський Starlink, проте насамперед орієнтується на Китай. Ці послуги поки тестують і абонентам ще не відкрили. Серед таких перевірок — перший відеодзвінок між Арктикою та Антарктикою через китайські супутники.
Для Long March 12 це третій запуск за три місяці: попередні відбулися в серпні та вересні. Так часто ракети цього типу запускали лише одного разу — з листопада 2025 до січня 2026 року. Видання China in Space не виключає й четвертого запуску поспіль, адже обладнання для наступних місій уже надходить, а майданчик готують до нового старту приблизно за чотири тижні.
Загалом це дев’ятий запуск Long March 12, 671-й — для ракет серії Long March і 71-й для Китаю цього року. Двоступеневу ракету-носій розробила Шанхайська академія космічних технологій. Чотири двигуни YF-100K першого ступеня працюють на гасі й рідкому кисні та разом розвивають тягу близько 5000 кН. Ракета заввишки 62,6 м здатна вивести 12 т корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту або 6 т — на сонячно-синхронну орбіту висотою 700 км. Діаметр головного обтічника, за оцінкою видання, — 3,8, 4,2 або 5,2 м залежно від завдання.