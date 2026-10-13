Ілон Маск пообіцяв, що забезпечить зв’язок у всій Сонячній системі

Новини
Илон Маск и космическая сеть будущего в Солнечной системе

Засновник SpaceX Ілон Маск опублікував у соцмережі X запис виступу віцепрезидента компанії Майкла Ніколлса й заявив, що зв’язок SpaceX охопить усю Сонячну систему та сягне за її межі. Сам Ніколлс у промові пояснив, що основою міжпланетної мережі стануть технології угруповання Starlink.

За його словами, мета SpaceX — «поширити свідомість за межі цієї планети». Тому компанія хоче приєднати до мережі Місяць і Марс. Почати планують із Місяця. Для зв’язку з ним SpaceX уже розробляє в межах проєкту Starlink високошвидкісні системи, зокрема лазерні. Супутник Землі мають з’єднати з угрупованням Starlink, а згодом черга дійде й до Марса.

- Реклама -

Так, за задумом SpaceX, має сформуватися міжпланетна мережа зв’язку. Ніколлс наголосив, що в її основі лежатимуть ті самі технології, які компанія створює для Starlink.

Втім, перш ніж виходити за межі Землі, SpaceX має й надалі підвищувати безпеку на низькій навколоземній орбіті, зазначив віцепрезидент. Спершу там треба вибудувати скоординовану інфраструктуру, щоб усі, хто працює на орбіті, могли без ризику розширювати діяльність. Лише після цього компанія розраховує поширити зв’язок і присутність людини на Місяць, Марс і далі.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Сама SpaceX теж планує вивести на цю орбіту чимало нових апаратів. Нещодавно компанія показала, як виглядатиме її угруповання орбітальних дата-центрів Starmind. У перспективі воно може налічувати до 1 млн супутників.

Щоб такі апарати не зіштовхувалися з іншими супутниками, SpaceX запустила безплатну систему Space Safety. Через неї оператори можуть обмінюватися орбітальними даними.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Netflix скорочує близько тисячі робочих місць

Співкерівники Netflix Тед Сарандос і Грег Пітерс повідомили працівникам про звільнення близько тисячі людей. Таких скорочень у компанії не було з 2022 року.
Новини

Starlink знову доступний дронам на швидкості до 160 км/год — Федоров

14 жовтня Михайло Федоров повідомив, що Starlink знову доступний дронам на швидкості до 160 км/год. Наступне завдання — повністю зняти обмеження для Starshield.
Новини

Дослідник зламав телевізор LG без PIN-коду, поєднавши три вразливості webOS

Анонімний дослідник поєднав три вразливості webOS і отримав повний контроль над телевізором LG через локальну мережу. LG уже випустила оновлення з виправленням.
Новини

У Болгарії невідомі в масках підпалили 11 із 17 антен системи зв’язку Starlink

Болгарський депутат Івайло Мірчев заявив, що двоє чоловіків у масках підпалили 11 із 17 антен Starlink під Софією. Уряд країни подробиць поки не розголошує.
Новини

Швидкість супутникового інтернету Amazon Leo на випробуваннях перевищила 400 Мбіт/с

Під час випробувань для армії США швидкість завантаження через Amazon Leo перевищила 400 Мбіт/с. Далі військові перевірять, чи працює такий зв'язок у русі.