Ілон Маск пообіцяв, що забезпечить зв’язок у всій Сонячній системі

Засновник SpaceX Ілон Маск опублікував у соцмережі X запис виступу віцепрезидента компанії Майкла Ніколлса й заявив, що зв’язок SpaceX охопить усю Сонячну систему та сягне за її межі. Сам Ніколлс у промові пояснив, що основою міжпланетної мережі стануть технології угруповання Starlink.

За його словами, мета SpaceX — «поширити свідомість за межі цієї планети». Тому компанія хоче приєднати до мережі Місяць і Марс. Почати планують із Місяця. Для зв’язку з ним SpaceX уже розробляє в межах проєкту Starlink високошвидкісні системи, зокрема лазерні. Супутник Землі мають з’єднати з угрупованням Starlink, а згодом черга дійде й до Марса.

SpaceX will provide connectivity throughout the solar system and beyond https://t.co/P7li4xcktK — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2026 - Реклама -

Так, за задумом SpaceX, має сформуватися міжпланетна мережа зв’язку. Ніколлс наголосив, що в її основі лежатимуть ті самі технології, які компанія створює для Starlink.

Втім, перш ніж виходити за межі Землі, SpaceX має й надалі підвищувати безпеку на низькій навколоземній орбіті, зазначив віцепрезидент. Спершу там треба вибудувати скоординовану інфраструктуру, щоб усі, хто працює на орбіті, могли без ризику розширювати діяльність. Лише після цього компанія розраховує поширити зв’язок і присутність людини на Місяць, Марс і далі.

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Сама SpaceX теж планує вивести на цю орбіту чимало нових апаратів. Нещодавно компанія показала, як виглядатиме її угруповання орбітальних дата-центрів Starmind. У перспективі воно може налічувати до 1 млн супутників.

Щоб такі апарати не зіштовхувалися з іншими супутниками, SpaceX запустила безплатну систему Space Safety. Через неї оператори можуть обмінюватися орбітальними даними.