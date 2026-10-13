Фотобанк Getty Images подасть на банкрутство після зриву угоди з Shutterstock

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GettyImages
Pascal Le Segretain/Getty Images

12 жовтня американський фотобанк Getty Images оголосив, що незабаром подасть заяву про банкрутство і стане приватною компанією. Для цього структури Koch Equity Development, інвестиційного підрозділу Koch Industries, пообіцяли вкласти до 533 млн доларів нового капіталу, пише видання The Hollywood Reporter.

Компанія скористається главою 11 Кодексу США про банкрутство. Ця процедура дає змогу компанії працювати далі, поки суд контролює перегляд її боргів. Getty обрала її різновид із заздалегідь погодженим планом реструктуризації. Кредитори схвалюють такий план ще до суду, тож справа зазвичай триває недовго. Завершити реструктуризацію Getty розраховує до кінця 2026 року. У компанії запевняють, що банкрутство не позначиться ні на роботі, ні на працівниках, партнерах і постачальниках, а речник Getty окремо підтвердив виданню, що звільнень не буде.

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Наприкінці червня Getty відмовилася від угоди з конкурентом Shutterstock вартістю 3,7 млрд доларів. Британське Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) вимагало, щоб для схвалення угоди Shutterstock продала свій редакційний підрозділ. Так називають напрям фото- й відеозйомки реальних подій для медіа. Як пояснював тоді гендиректор Getty Крейг Пітерс, саме його компанія розвиває як основний, тому рада директорів визнала умову неприйнятною і скасувала угоду. У серпні на звітній конференції він розповів, що, готуючи угоду, компанія витратила понад 100 млн доларів на професійні послуги й фінансування.

Тоді ж Getty залучила інвестиційний банк Guggenheim Securities, щоб знайти інші джерела фінансування. Цей пошук і привів компанію до угоди з Koch Equity Development. Інвестор фінансує Getty ще з 2018 року, коли купив її привілейовані акції на 500 млн доларів. Топменеджер Koch Equity Майк Гарріс заявив, що інвестор повністю підтримує нинішню угоду разом із родиною Getty.

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Водночас слабшає сервіс iStock, через який Getty продає стокові зображення онлайн. Попит агентств на iStock, як повідомила компанія в інвесторській презентації 12 жовтня, падає, а сам ринок переживає потрясіння. The Hollywood Reporter припускає, що причина в інструментах штучного інтелекту, з якими стокове зображення може створити майже будь-хто. Ще в серпні фінансова директорка Getty Дженніфер Лейден розповідала, що за рік кількість передплатників із річною підпискою скоротилася з 321 до 241 тисячі. За її словами, компанія свідомо зменшила роль менш вигідних каналів залучення клієнтів і, зокрема, скасувала безплатний пробний період iStock.

Натомість редакційний підрозділ Getty розглядає як головне джерело зростання. Він постачає медіа й компаніям у всьому світі новинні фото та відео, зокрема знімає більшість червоних доріжок і кінофестивальних прем’єр. За прогнозом Getty, до 2029 року виторг підрозділу зросте з 369 до 400 млн доларів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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