Два російські супутники «Рассвет» можуть зійти з орбіти найближчим часом

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Проект спутникового сервиса «Бюро 1440»
Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Російські супутники «Рассвет» №17 і №23 так швидко втрачають висоту, що можуть зійти з орбіти вже 29 жовтня та 1 листопада, прогнозує сервіс моніторингу SONIKS. Обидва апарати запустила в липні компанія «Бюро 1440».

Станом на 13 жовтня найнижча точка орбіти (перигей) супутника №23 перебувала на висоті близько 232 км, а найвища (апогей) — на 250 км. У супутника №17 ці показники становили приблизно 236 і 256 км.

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Дати розрахункові, а не остаточні, і можуть змінитися залежно від подальшого руху апаратів та від того, чи вдасться скоригувати їхні орбіти. Якщо підняти орбіти не вийде, їх і далі гальмуватиме атмосферний опір, доки апарати не потраплять у щільні шари та не згорять.

Супутники належать до другої партії «Рассвет», яку запустили 19 липня 2026 року. Проєкт передбачає створення низькоорбітальної мережі супутникового інтернету — російської альтернативи Starlink.

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Проблеми з висотою виникали й раніше. Так, російські галузеві медіа повідомляли, що апарати першої партії теж не одразу виходили на заплановану висоту близько 800 км, а в червні один із них згорів в атмосфері.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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