Apple представила нову Apple TV 4K із чипом A19 і Siri AI

Apple анонсувала четверте покоління телеприставки Apple TV 4K із трьома вбудованими мікрофонами та підтримкою об’ємного звуку з чотирьох колонок HomePod. Попередні замовлення компанія вже приймає, а 13 листопада приставка з’явиться в продажу.

Головне нововведення приставки — Siri AI. Це цілком нова версія голосового асистента Siri, яку Apple побудувала на наступному поколінні своєї платформи штучного інтелекту Apple Intelligence. На телевізорі асистент шукає фільми й серіали за запитами, сформульованими звичайною мовою, і показує результати на весь екран. Під час перегляду йому можна поставити уточнювальне питання — наприклад, де знімали серіал або чи підходить він 15-річному глядачеві. Відповідь з’являється в невеликому вікні поверх зображення, тож фільм не доводиться зупиняти. Якщо в користувача є iPhone з підтримкою Apple Intelligence, Siri AI враховує й особисті дані та може, скажімо, увімкнути серіал, який порадив знайомий.

- Реклама -

Звертатися до асистента можна без пульта. Для цього Apple вбудувала в корпус три мікрофони дальньої дії, а система придушення відлуння відокремлює голос від звуку з динаміків. Завдяки цьому приставка розпізнає команду «Hey Siri» навіть тоді, коли грає звук. Утім, голосове керування без пульта доступне, лише якщо основною мовою tvOS обрано одну з дев’яти підтримуваних — серед них англійська, німецька, французька та іврит. Української в цьому переліку немає.

Приставка працює на чипі A19. За даними компанії, центральний процесор у ньому до 50% швидший, ніж у моделі попереднього покоління, а графічний — до двох разів. У чипі також з’явився окремий апаратний декодер AV1. Цей кодек стискає відео ефективніше за старші формати. Відтак трансляція високої якості потребує менше трафіку.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Зовні пульт Siri Remote не змінився, але тепер його можна знайти через застосунок «Локатор». Загублений пульт також може подати звуковий сигнал — таку функцію має лише нова модель. Напрямок до пульта на екрані смартфона показує режим точного пошуку (Precision Finding). Він працює з iPhone 17 і новішими моделями, крім iPhone 17e, а також з iPhone Air і складаним iPhone Duo, який Apple показала у вересні. Новий пульт продаватимуть і окремо — він сумісний із попередніми приставками Apple TV HD та Apple TV 4K.

Уперше Apple TV 4K можна об’єднати з чотирма колонками HomePod mini 2 або HomePod другого покоління в систему об’ємного звуку. Колонки самі визначають своє розташування в кімнаті, і приставка відповідно до нього автоматично налаштовує гучність та затримку звуку. При цьому кожна пара — передня й задня — має складатися з однакових колонок.

The new Apple TV 4K: The ultimate cinematic experience.

Watch this video on YouTube

Приставка також слугує центром керування розумним домом і підтримує Wi-Fi та протокол Thread. Якщо вдома є сумісний дверний дзвінок, глядач бачить на екрані, хто прийшов, може поговорити з відвідувачем і відімкнути двері, не зупиняючи перегляду. Крім того, Apple Intelligence тепер описує текстом записи з камер HomeKit Secure Video та стисло підсумовує сповіщення. Для текстових описів потрібна передплата iCloud+.

Apple показала приставку разом із розумним дисплеєм HomeView, колонкою HomePod mini 2 і новою лінійкою домашніх аксесуарів Apple Home Collection. Ще в червні агентство Bloomberg передбачало вихід оновлених Apple TV 4K та HomePod mini саме восени.

Продаж Apple TV 4K стартує 13 листопада в США, де приставка коштує $299, та ще в 29 країнах і регіонах. Їхнього переліку Apple не наводить, тож строки для України поки невідомі. Асистент Siri AI при цьому запрацює як бета-версія в оновленні tvOS 27.2 і лише англійською мовою — у США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Сингапурі, ПАР та Індії. Його отримають і власники Apple TV 4K другого покоління й новіших, якщо мають iPhone або iPad із підтримкою Apple Intelligence.