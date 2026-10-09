Вбудоване шкідливе ПЗ виявили на тисячах дешевих Android-смартфонів

8 жовтня лабораторія Bitdefender оприлюднила звіт про шкідливу програму Midnight Mimosa, яку ще до продажу вбудовують у прошивку недорогих Android-смартфонів на чипах MediaTek. Приблизно за два роки дослідники нарахували тисячі таких пристроїв у понад 150 країнах, найбільше — у Мексиці, Франції та Італії.
Серед справжніх моделей найчастіше трапляються Doogee S200 X і Cubot KingKong X. Решта заражених телефонів — підробки під iPhone, Samsung Galaxy та Honor. У системних даних такі телефони значаться як «i17 Pro Max», «S25 Ultra» чи «Magic 15 MAX». Хто саме з учасників виробничого ланцюжка додав шкідливий код, дослідники не з’ясували. Відомо лише, що прошивку підписано ключем китайської компанії Shenzhen Zediel, проте Bitdefender застерігає, що це ще не доводить її причетності.
Програма маскується під службовий компонент System і має системні права. Завдяки цьому вона непомітно для власника встановлює й видаляє застосунки, видає їм дозволи та завантажує код із віддалених серверів. Перед кожним таким встановленням Midnight Mimosa вимикає магазин Google Play, щоб вбудований у нього захист Play Protect не помітив підозрілого застосунку, а потім вмикає його знову.
Заробляють організатори кампанії передусім на рекламному шахрайстві. Його виконує не сама Midnight Mimosa, а модуль, який вона завантажує й запускає у своєму процесі. Поки телефон у режимі очікування, модуль відкриває повноекранну рекламу, яку не видно на скриншотах, і сам імітує натискання на неї. Гроші за такі покази отримують маскувальні застосунки — прогноз погоди, нотатки, блокувальник програм чи розпізнавання тексту на фото. Крім того, Midnight Mimosa надсилає на сервери зловмисників IMEI телефона, його MAC-адресу, дані SIM-картки й перелік встановлених програм.
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Один із маскувальних застосунків, Locket, перетворює смартфон на вузол проксі-мережі, через який пропускають чужий інтернет-трафік. Такі мережі з тисяч пристроїв можна використати й для DDoS-атак, хоча самих атак дослідники не зафіксували. Схожі схеми з Android-пристроями вже припиняли — у липні ФБР і Google знешкодили ботнет NetNut із понад 2 млн смарт-телевізорів і медіаприставок.
Той самий шахрайський код Bitdefender знайшла ще в 13 застосунках, які на момент публікації звіту лишалися в Google Play. Серед них — кілька погодних сервісів, аудіоредактор, сканер QR-кодів і програма для відновлення повідомлень. Деякі з них показують рекламу поза своїм вікном навіть тоді, коли телефоном ніхто не користується.
Видалити Midnight Mimosa звичайними засобами неможливо, бо вона розміщена в системному розділі пам’яті. Позбутися її можна лише перепрошивкою або вимкненням через під’єднаний комп’ютер, а це, за оцінкою Bitdefender, не під силу більшості власників. Тому, на думку дослідників, розв’язати проблему можуть тільки виробники пристроїв і майданчики, що їх продають.