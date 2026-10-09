Вбудоване шкідливе ПЗ виявили на тисячах дешевих Android-смартфонів

8 жовтня лабораторія Bitdefender оприлюднила звіт про шкідливу програму Midnight Mimosa, яку ще до продажу вбудовують у прошивку недорогих Android-смартфонів на чипах MediaTek. Приблизно за два роки дослідники нарахували тисячі таких пристроїв у понад 150 країнах, найбільше — у Мексиці, Франції та Італії.

Серед справжніх моделей найчастіше трапляються Doogee S200 X і Cubot KingKong X. Решта заражених телефонів — підробки під iPhone, Samsung Galaxy та Honor. У системних даних такі телефони значаться як «i17 Pro Max», «S25 Ultra» чи «Magic 15 MAX». Хто саме з учасників виробничого ланцюжка додав шкідливий код, дослідники не з’ясували. Відомо лише, що прошивку підписано ключем китайської компанії Shenzhen Zediel, проте Bitdefender застерігає, що це ще не доводить її причетності.

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Програма маскується під службовий компонент System і має системні права. Завдяки цьому вона непомітно для власника встановлює й видаляє застосунки, видає їм дозволи та завантажує код із віддалених серверів. Перед кожним таким встановленням Midnight Mimosa вимикає магазин Google Play, щоб вбудований у нього захист Play Protect не помітив підозрілого застосунку, а потім вмикає його знову.

Заробляють організатори кампанії передусім на рекламному шахрайстві. Його виконує не сама Midnight Mimosa, а модуль, який вона завантажує й запускає у своєму процесі. Поки телефон у режимі очікування, модуль відкриває повноекранну рекламу, яку не видно на скриншотах, і сам імітує натискання на неї. Гроші за такі покази отримують маскувальні застосунки — прогноз погоди, нотатки, блокувальник програм чи розпізнавання тексту на фото. Крім того, Midnight Mimosa надсилає на сервери зловмисників IMEI телефона, його MAC-адресу, дані SIM-картки й перелік встановлених програм.

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Один із маскувальних застосунків, Locket, перетворює смартфон на вузол проксі-мережі, через який пропускають чужий інтернет-трафік. Такі мережі з тисяч пристроїв можна використати й для DDoS-атак, хоча самих атак дослідники не зафіксували. Схожі схеми з Android-пристроями вже припиняли — у липні ФБР і Google знешкодили ботнет NetNut із понад 2 млн смарт-телевізорів і медіаприставок.

Той самий шахрайський код Bitdefender знайшла ще в 13 застосунках, які на момент публікації звіту лишалися в Google Play. Серед них — кілька погодних сервісів, аудіоредактор, сканер QR-кодів і програма для відновлення повідомлень. Деякі з них показують рекламу поза своїм вікном навіть тоді, коли телефоном ніхто не користується.

Видалити Midnight Mimosa звичайними засобами неможливо, бо вона розміщена в системному розділі пам’яті. Позбутися її можна лише перепрошивкою або вимкненням через під’єднаний комп’ютер, а це, за оцінкою Bitdefender, не під силу більшості власників. Тому, на думку дослідників, розв’язати проблему можуть тільки виробники пристроїв і майданчики, що їх продають.