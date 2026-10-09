SpaceX купує ліцензії на частоти 800 МГц і може стати мобільним оператором

Компанія Ілона Маска SpaceX уклала угоду про купівлю в Grain Management портфеля ліцензій на частоти 800 МГц для наземних мобільних мереж. Так SpaceX розраховує розширити можливості Starlink Mobile і скласти конкуренцію традиційним мобільним операторам, пише The Wall Street Journal.

Діапазон 800 МГц використовують у наземних мережах, зокрема на базових станціях. Порівняно з вищими частотами він передає сигнал на більшу відстань і краще проходить крізь стіни та інші перешкоди. Ці частоти SpaceX планує поєднати із супутниковою мережею Starlink, щоб розширити покриття там, де зв’язок через супутник обмежений. На початку жовтня регулятор США вже дозволив супутниковим сервісам передавати дані абонентам на додаткових частотах, але тепер SpaceX купує саме наземний спектр.

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Зараз SpaceX надає супутниковий мобільний зв’язок разом із T-Mobile, зокрема у віддалених районах США, і розвиває Starlink Mobile на нових супутниках із більшою пропускною здатністю. Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) раніше дозволила запустити до 15 тис. таких апаратів. Компанія хоче об’єднати їх із наземною інфраструктурою, щоб покращити якість з’єднання, зокрема в приміщеннях. Втім, для повноцінної наземної мережі SpaceX можуть знадобитися базові станції або компактніші передавачі, а її розбудова здатна коштувати мільярди доларів.

Біржі відреагували на угоду одразу. Так, акції американських операторів T-Mobile US, Verizon і AT&T, за даними Reuters, подешевшали на 5–6% ще до початку основних торгів. У Європі галузевий індекс STOXX Europe 600 Telecommunications, що відстежує акції телекомунікаційних компаній, опустився на 3,3% — до мінімуму з лютого.

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Найбільше серед європейських компаній втратила Deutsche Telekom, чиї акції подешевшали на 8%. Котирування британської Vodafone знизилися на 4,5%, французької Orange — на 3,4%, іспанської Telefónica — на 3,3%. Натомість акції самої SpaceX після оголошення угоди зросли на 3,6%. Угоду ще має схвалити регулятор.

Подорожчали й акції операторів телекомунікаційних веж: American Tower, Crown Castle та SBA Communications додали 5–6%. Інвестори пов’язують таке зростання з тим, що мобільний зв’язок SpaceX може збільшити попит на наземну інфраструктуру — вежі, дахи для розміщення обладнання та малі базові станції.

Аналітики Morgan Stanley вважають угоду ознакою того, що SpaceX і далі активно купуватиме частоти. Водночас загроза для традиційних операторів, за їхньою оцінкою, наростатиме поступово і спершу стосуватиметься сільських територій.