iPhone у мережі lifecell отримали підтримку Dual Stack IPv4/IPv6 і кодека EVS

Оператор lifecell повідомив, що смартфони iPhone з iOS 27 тепер працюють у його мережі з протоколами IPv4 та IPv6 одночасно. Нова версія системи також підтримує голосовий кодек EVS для дзвінків через 4G (VoLTE), тож розмови мають звучати чіткіше.

Сама мережа підтримує обидва протоколи одночасно (Dual Stack) від січня 2025 року — саме тоді lifecell запровадив цю технологію для мобільного інтернету. Тепер нею користуються й iPhone, які самі обирають протокол для кожного сайту чи сервісу. Завдяки цьому ресурси, що досі працюють лише на IPv4, лишаються доступними, а там, де вже є IPv6, трафік іде через нього.

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У lifecell пояснюють, що трафік автоматично йде найкращим доступним шляхом, а IPv6-маршрути часто коротші й ефективніші. Новий протокол також готує смартфони до сучасних сервісів, хмарних платформ і контенту, що працюють через IPv6.

Інше нововведення стосується голосових дзвінків. Ідеться про кодек EVS (Enhanced Voice Services), який lifecell запустив у своїй мережі у квітні 2025 року. Тепер ним можуть користуватися й власники iPhone. Цей кодек передає звук у ширшій смузі частот, тож голос співрозмовника звучить чіткіше й природніше. Він також підтримує різні бітрейти й має режими, які зберігають якість розмови навіть за нестабільного сигналу.

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Щодня lifecell фіксує в середньому понад 15 млн дзвінків через 4G. Підтримку таких дзвінків мають 5,1 млн смартфонів у мережі оператора — більше ніж 70% усіх пристроїв абонентів.

Щоб отримати нові можливості, нічого налаштовувати не треба. Досить оновити iPhone до iOS 27 у меню «Налаштування» → «Загальні» → «Оновлення ПЗ». Нову версію системи можна встановити на iPhone 11 і новіші моделі, а також на iPhone SE, починаючи з другого покоління.