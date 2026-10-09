Ініціатива «Чисте небо» запропонувала оновити механізм блокування російських і піратських медіасервісів

29 вересня громадська спілка Ініціатива «Чисте небо» (ІЧН) зібрала держоргани, регуляторів і провайдерів на робочу зустріч щодо виконання рішень про блокування заборонених російських і піратських медіасервісів. Ініціатива запропонувала змінити сам механізм, бо країні, за її висновком, потрібне блокування, яке справді працює, а не лише існує на папері.

Нині до переліку заборонених внесено 78 медіасервісів, за якими стоять 920 унікальних доменів. У ньому 15 платних російських онлайн-кінотеатрів і сервісів відео за запитом (OTT/VOD-платформ), 38 стримінгових сайтів та IPTV-сервісів із російськими телеканалами, а також 25 піратських кіносайтів. У липні перелік налічував 76 позицій, а в серпні Нацрада заборонила ще два російські онлайн-кінотеатри.

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ІЧН допомагає наповнювати цей перелік із 2023 року, а у жовтні 2025-го звітувала про блокування понад 450 піратських сайтів. Проте що довшим стає перелік, то помітніша системна вада — внесення ресурсу ще не означає, що доступ до нього справді закрито.

Причина — у будові самих піратських сервісів. Такий сервіс — це не один сайт, а мережа основних доменів, дзеркал (копій сайту на інших адресах) та запасних адрес, які після блокування швидко змінюються. Зокрема, HD REZKA, KINOGO та Filmix мають понад 100 вебадрес кожен. Тож, як пояснюють в ІЧН, проблема не стільки в кількості заборонених ресурсів, скільки в тому, що порушники перебудовують інфраструктуру швидше, ніж на це встигає зреагувати чинна система.

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Щоб оцінити масштаб, у першому півріччі 2026 року ініціатива перевірила роботу 18 провайдерів у Києві, Київській області та кількох містах на заході країни. Для кожного з них брали однаковий набір приблизно зі 100 доменів і відкривали їх через звичайне Wi-Fi-з’єднання без VPN і спеціального обладнання, тобто в умовах пересічного користувача. Перші підсумки цього моніторингу ІЧН оприлюднила ще в липні.

Скарги ініціативи на всіх 18 провайдерів розглянув і телеком-регулятор НКЕК. Його офіційні перевірки виявили неповне блокування в 11 випадках, ще у 7 порушень не знайшли. Масштаб невиконання в цих 11 випадках різнився — від кількох незаблокованих доменів до значної частини переліку. За даними, які ІЧН навела на зустрічі, штрафів провайдерам не призначали, а порушення вони усували просто під час перевірок.

Ці результати ініціатива пояснює трьома групами проблем. Перша — технологічна. Єдиного практичного стандарту блокування немає, тож провайдери застосовують різні технічні методи, і деякі з них можуть зачепити легальні ресурси. Друга — дзеркала. Замість заблокованого домену порушник швидко запускає новий, і для нього процедуру доводиться проходити заново, тож держава та провайдери постійно наздоганяють. Третя — процес і ресурси. Роботу з переліком досі здебільшого виконують вручну, а опрацювання нових дзеркал забирає в провайдерів час і людей, яких і так бракує через руйнування критичної інфраструктури.

Окремо в ІЧН вказали на ринковий перекіс: провайдери, що лишають абонентам відкритий доступ до заборонених ресурсів, отримують очевидну конкурентну перевагу. Ініціатива при цьому визнає, що ринок працює у вкрай складних умовах. Проте, наголошують в ІЧН, такі сервіси несуть пряму пропаганду, наративи агресора й небезпечний контент, через що Україна програє ворогові в когнітивній війні. Тому, на думку ініціативи, штрафи окремим провайдерам ситуацію не виправлять, а вдосконалювати треба архітектуру механізму загалом.

Для цього ІЧН запропонувала чотири напрями спільної роботи. Перший — єдиний практичний стандарт блокування, який визначить, що саме блокують, якими методами і як діяти в складних випадках, не зачіпаючи легальних ресурсів. Його можна запровадити хоча б як рекомендації регулятора. Другий — технічний перелік доменів у машиночитному форматі або з доступом через програмний інтерфейс (API), який доповнить офіційний перелік і листи в PDF. За задумом ініціативи, так провайдери зможуть завантажувати й оновлювати перелік автоматично, з меншою кількістю ручної роботи та помилок.

Третій напрям стосується дзеркал. Для них ІЧН пропонує окремо врегулювати швидку процедуру, щоб нове доменне ім’я вже забороненого сервісу не давало порушникам тижнів чи місяців переваги. Четвертий — постійний майданчик для взаємодії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, НКЕК, провайдерів та ІЧН, де можна оперативно розбирати проблемні випадки й доопрацьовувати механізм на практиці.

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«Для нас результат — це не кількість доменів у переліку і не кількість перевірених провайдерів. Результат — коли заборонений російський або піратський медіасервіс фактично перестає бути доступним українському користувачеві, а провайдер може виконати рішення держави без зайвої ручної роботи, технічної невизначеності та непропорційного навантаження», — зазначив керівник Ініціативи «Чисте небо» В’ячеслав Мієнко.

Після зустрічі Нацрада запропонувала учасникам подати пропозиції, як рухатися далі. ІЧН уже готує свій пакет, зокрема щодо технічних рішень і змін у регулюванні, і водночас продовжить стежити, чи справді заборонені ресурси недоступні для користувачів.

«Рішення про блокування має завершуватися реальним блокуванням. Сьогодні ми бачимо розрив між ухваленням рішення та його виконанням, і це питання національної безпеки», — підсумував Віталій Волошин, адвокат компанії Smartsolutions, яка юридично супроводжує ініціативу.