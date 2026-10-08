В Україні запустили UEFIR — сервіс онлайн-телебачення з відеороликів українських ютуберів

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UEFIR / У Ефір

Український розробник під ніком IceClassic3500 представив на Reddit сервіс UEFIR («У Ефір»). Сервіс транслює цілодобові тематичні телеканали з власною програмою передач, ефір яких наповнюють відео українських ютуберів, пише dev.ua.

Задум розробника — повернути глядачам звичний досвід класичного телебачення. «Ідея проста: іноді хочеться щось подивитися, але немає бажання гортати рекомендації й обирати відео. На UEFIR можна увімкнути тематичний канал і потрапити на поточну передачу як у звичайному телевізорі», — написав IceClassic3500. Він також попросив користувачів розповісти, чи дивилися б вони відео в такому форматі, чого бракує і що незручно на смартфоні.

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Канали в UEFIR розподілені за темами: музика, культура, гумор, лайфстайл тощо. Сітку мовлення кожного з них щодня формують із відео українських YouTube-авторів. Час на сервері єдиний для всіх, тож глядачі, які відкрили той самий канал на різних пристроях, бачать одну й ту саму передачу одночасно. У січні 2026 року схожу ідею втілив сервіс, що відтворює роботу музичних каналів MTV.

На сайті UEFIR можна перемикати тематики, переглядати розклад передач і додавати улюблені канали в «Обране» (значок ☆). Цей список зберігається на пристрої користувача.

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Розробник розраховує, що такий формат зробить український контент доступнішим. Перемикаючи канали, глядач може випадково натрапити на нових авторів, не шукаючи окремих роликів. Знайти україномовних ютуберів допомагає й інтерактивна мапа україномовного YouTube, яку інший розробник створив у грудні 2025 року. На ній позначено понад 10 тис. каналів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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