У Росії вперше під’єднали базову станцію до мережі через супутники угруповання «Рассвет»

Мобільний оператор «МегаФон» і аерокосмічна компанія «Бюро 1440» повідомили, що вперше в Росії протестували гібридний зв’язок через низькоорбітальні супутники. Учасникам форуму «Цифрові рішення» в Москві компанії показали його в дії — транслювали наживо відео з тайги.

Базова станція мобільного оператора приймає сигнал від телефонів поблизу і передає дані далі в мережу оператора, зазвичай кабелем чи іншою наземною лінією. Під час тесту в тайзі цю лінію замінив супутниковий канал. Абонентські пристрої під’єднувалися до базової станції російської компанії YADRO. Від неї дані йшли на супутниковий термінал «Бюро 1440», а звідти через низькоорбітальні супутники — до мережі «МегаФона». Таке поєднання наземної станції та супутникового каналу компанії називають гібридним зв’язком.

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«Бюро 1440» уже представило лінійку терміналів для свого угруповання «Рассвет». Який саме термінал працював у тесті, компанії не уточнили, як і швидкість передачі даних. У релізі сказано лише, що вона була високою.

За задумом компаній, така схема дасть змогу розширювати мобільне покриття з високошвидкісним доступом там, де наземних мереж немає. Серед прикладів вони називають віддалені промислові об’єкти, експедиції та зони надзвичайних ситуацій.

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Генеральний директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан назвав гібридний зв’язок принципово новою технологією для російського телекому. Він нагадав, що ще 2024 року оператор першим у галузі уклав контракт із «Бюро 1440», а згодом розробив власний супутниковий комплекс для швидкого розгортання мереж 4G і 5G.

Очільник ІКС Холдингу, до якого входить «Бюро 1440», Олексій Шелобков своєю чергою наголосив, що для Росії з її розмірами наземно-космічна інфраструктура має стратегічне значення. На його думку, вона відкриває шлях до високошвидкісного зв’язку там, де будувати наземні мережі складно.