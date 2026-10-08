У російського аналога Starlink з’явився серійний абонентський термінал

Російське «Бюро 1440», яке розгортає низькоорбітальне угруповання супутників зв’язку «Рассвет», уперше продемонструвало серійний термінал «1440.УЛЬТРА». Він забезпечує передачу даних на швидкості до 700 Мбіт/с, пише «Хабр».

«1440.УЛЬТРА» працює в стаціонарному режимі, і його можна встановлювати на промислових об’єктах, будівельних майданчиках та у віддалених районах. Розміри терміналу — 600 × 600 мм, а маса не перевищує 15 кг. Робочий діапазон температур — від −40 до +40 °С. Корпус захищений від пилу й води за стандартом IP67, тож термінал витримує навіть занурення.

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Разом із серійною моделлю компанія показала концепт компактного «1440.МІНІ» розміром 300 × 300 мм. Він має забезпечувати передачу даних на швидкості близько 100 Мбіт/с. Його задумано як переносний пристрій для рятувальників, працівників інших екстрених служб і геологів. Коли модель піде в серійне виробництво, у «Бюро 1440» поки не уточнюють.

Ще один термінал лінійки, «1440.ЗЕМЛЯ», створено для залізниці. Його вже випробовують на поїздах «Російських залізниць» (РЖД). Завдання цієї моделі — стабільно передавати дані в усіх типах вагонів на швидкості руху до 400 км/год, зокрема в електропоїздах «Ласточка» і «Сапсан».

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Окремо компанія розробляє авіаційний термінал, який має дати пасажирам доступ до швидкісного інтернету на борту літаків Sukhoi Superjet 100, МС-21 і Ту-214. Виробники цих лайнерів уже надіслали «Бюро 1440» свої вимоги до маси, габаритів і енергоспоживання пристрою, а також до його відповідності російським федеральним авіаційним правилам (ФАП-21). У компанії припускають, що на розробку піде чимало часу, адже галузь висуває багато вимог до безпеки й сертифікації.

Перші 16 супутників угруповання «Рассвет» вивели на орбіту 23 березня 2026 року, а в липні компанія провела другий пакетний запуск. До 2030 року «Бюро 1440» планує розгорнути 292 апарати разом із резервними. Супутники побудовано на власній платформі компанії, а їхнє обладнання зв’язку працює за технологією 5G NTN — версією стандарту 5G для супутникових мереж. Між собою апарати обмінюються даними за допомогою лазерів, а на орбіті рухаються завдяки плазмовим двигунам. На проєкт до 2030 року мають спрямувати 102,8 млрд рублів (близько 1,2 млрд доларів) із федерального бюджету Росії та 329 млрд рублів (приблизно 3,8 млрд доларів) власних коштів компанії.

Україна вважає, що супутники «Рассвет» можуть мати військове призначення. Наприкінці серпня Київ звернувся до МСЕ — Міжнародного союзу електрозв’язку — з проханням заблокувати їхню роботу над територією України.

На початку жовтня українська сторона також попросила США запровадити санкції проти підрядників російського аналога Starlink.