Померла програмістка Маргарет Гамільтон, яка писала код для польотів на Місяць

На 91-му році життя померла американська програмістка Маргарет Гамільтон, під чиїм керівництвом у Массачусетському технологічному інституті (MIT) писали код для місячних кораблів «Аполлон». 7 жовтня про її смерть оголосив інститут, що виконував цю роботу на замовлення NASA.

Гамільтон прийшла у програмування, коли такої професії фактично ще не існувало. У MIT вона почала з програм для виявлення літаків, а 1965 року перейшла до лабораторії приладобудування (Instrumentation Laboratory), якій NASA замовило систему керування «Аполлона». На той час кораблі вже мали двигуни, радари, гіроскопи й обчислювальну машину, проте програмне забезпечення ще не сприймали як самостійну частину конструкції.

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У лабораторії Гамільтон спершу писала код для безпілотних місій «Аполлона», а згодом очолила групу, яка готувала програмне забезпечення командного й місячного модулів для пілотованих польотів. На 1968 рік вона вже відповідала за програми командно-службового модуля, а загальна команда розробників бортового коду «Аполлона» налічувала сотні людей. У 1969–1972 роках Гамільтон працювала над шістьма експедиціями, які висадили астронавтів на Місяць. За цей час у роботі її програмного забезпечення не зафіксували жодної помилки.

Головним її внеском вважають архітектуру, яка визначала поведінку системи в разі збою. Потреба в ній виникла через те, що бортовий комп’ютер «Аполлона» мав мізерні за сучасними мірками обчислювальні ресурси. Тож програма мусила суворо вирішувати, які задачі виконувати негайно, які відкласти, а від яких відмовитися. Для цього команда Гамільтон застосувала пріоритетне планування. У разі перевантаження комп’ютер відкидав другорядні операції, але не переривав критичних завдань керування.

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Саме такий підхід урятував посадку «Аполлона-11». За кілька хвилин до неї комп’ютер місячного модуля почав подавати сигнали тривоги з кодом 1202. Радар надсилав йому дані, які не були потрібні для керування посадкою, але забирали обчислювальні ресурси. Програма не зупинилася, а перерозподілила пріоритети й продовжила наведення. Центр управління польотами дозволив не переривати спуск, і невдовзі Ніл Армстронг посадив модуль Eagle на Місяць.

Ще один відомий епізод її кар’єри називають «помилкою Лорен». Гамільтон часто брала до лабораторії чотирирічну доньку Лорен. Одного разу дівчинка випадково запустила на тренажері програму P01 у невідповідний момент, і моделювання польоту завершилося збоєм, який знищив дані. Гамільтон запропонувала змінити програмне забезпечення, щоб така людська помилка не зірвала справжній політ, але їй відмовили, бо вважали, що підготовлені астронавти так не помиляться. Утім, під час польоту «Аполлона-8» член екіпажу Джим Ловелл випадково запустив ту саму програму P01. Після цього зміни, які пропонувала Гамільтон, внесли до бортового коду.

З її роботою пов’язують появу терміна «програмна інженерія» (software engineering) і уявлення про розробку програмного забезпечення як про окрему інженерну дисципліну. Її внесок 2016 року відзначив тодішній президент США Барак Обама, який вручив Гамільтон Президентську медаль Свободи — одну з найвищих цивільних нагород країни.