Флорида подала до суду на TP-Link через безпеку роутерів

Штат Флорида звинуватив TP-Link в оманливих заявах щодо захищеності роутерів і зв’язків компанії з Китаєм. Від імені штату до суду звернувся генеральний прокурор Джеймс Утмаєр, пише Tom’s Hardware.

За словами Утмаєра, частину роутерів TP-Link китайські державні хакерські угруповання використовували для кібератак. Генпрокурор також стверджує, що окремі моделі не вміють автоматично встановлювати оновлення безпеки, а деякі пристрої виробник уже не підтримує.

- Реклама -

Інша частина претензій стосується незалежності американського бізнесу TP-Link. За версією компанії, її американський підрозділ 2024 року відокремився від колишньої китайської материнської структури й відтоді працює самостійно. У квітні 2026 року TP-Link назвала себе американською компанією, щоб її роутери не потрапили під заборону в США. Влада Флориди з цим не погоджується й наголошує, що дослідження, розробка та виробництво компанії досі пов’язані з Китаєм.

Утмаєр ставить під сумнів і значення перенесення виробництва роутерів до В’єтнаму. За його твердженням, в’єтнамське походження мають менш як 1% компонентів, з яких там збирають пристрої. Раніше TP-Link відкидала такі звинувачення. Компанія наголошувала, що юридично відокремила бізнес у США від китайської структури, а роутери виробляє у В’єтнамі з 2018 року.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Федеральна влада США має претензії до TP-Link ще з 2024 року. Зокрема, діяльністю виробника цікавилися міністерства торгівлі, оборони та юстиції. Ці відомства вивчали можливі загрози національній безпеці й порушення правил конкуренції.

Повної заборони на продукцію TP-Link у США поки немає. Водночас нові правила Федеральної комісії зв’язку (FCC) обмежують ввезення нових моделей побутових роутерів без додаткового погодження. Формально ці вимоги стосуються всіх виробників, зокрема й американських.

Щоб постачати нові пристрої, компанії можуть просити в регулятора умовний дозвіл. У вересні FCC погодила таке звернення Asus — компанія може продавати роутери в США до березня 2028 року. TP-Link теж подала таку заявку, але її схвалення поки не підтверджене. Моделі, які вже допустили на американський ринок, можна й далі продавати.

Флорида — не перший штат, що судиться з TP-Link. Раніше схожі позови подали Айова, Небраска й Монтана. У них теж ідеться про ймовірні загрози безпеці мережевого обладнання та зв’язки виробника з Китаєм.