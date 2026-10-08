Eutelsat отримала від Airbus перші 32 супутники OneWeb нового покоління

Перші 32 супутники OneWeb нового покоління, зібрані на серійній лінії Airbus у Тулузі, уже готують до відправлення в США, звідки їх запустять на орбіту. Загалом оператор Eutelsat отримає 669 таких апаратів на заміну тим, що відпрацювали ресурс, пише видання Satellite Evolution.

Генеральний директор Eutelsat Жан-Франсуа Фаллаше (Jean-François Fallacher) назвав цю подію знаковою. За його словами, для клієнтів компанії вона доводить, що зв’язок, на який вони покладаються, не перерветься, поки мережа оновлюється. Європі ж, додав Фаллаше, перша партія показує, що континент здатний сам будувати й обслуговувати глобальну інфраструктуру на низькій навколоземній орбіті.

- Реклама -

Керівник космічного підрозділу Airbus Ален Форе (Alain Fauré) бачить у першій партії два сигнали. Перший — виробництво супутників повернулося до Європи. Другий — Airbus підтвердила, що здатна випускати такі апарати серійно й у високому темпі.

Оновлене угруповання має зберегти безперервність захищеного й стійкого зв’язку для бізнесу, урядів та інших організацій у всьому світі. Відтак Європа зміцнює позиції самостійного гравця на ринку супутникових мереж, де донедавна домінували американські проєкти на кшталт Starlink.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Послуги OneWeb цікавлять і транспортні компанії. У вересні польський перевізник PKP Intercity випробував супутниковий інтернет OneWeb у пасажирському поїзді.