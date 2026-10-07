UABlockList: за дев’ять місяців в Україні заблокували 17 299 сайтів

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Блокировка сайта

Державні регулятори в січні-вересні 2026 року обмежили доступ до 17 299 сайтів, з яких 16 804 — гральні ресурси, що працювали без ліцензії. Такі підсумки дев’яти місяців оприлюднив проєкт UABlockList, який веде реєстр заблокованих в Україні доменів.

За місяцями блокування розподілилися дуже нерівномірно. У січні під обмеження потрапили лише 39 сайтів, а загалом за перше півріччя регулятори заблокували 2465 ресурсів. Основна хвиля припала на літо й початок осені: 4682 сайти в липні, 3948 у серпні та 6204 у вересні, найбільше за місяць від початку року.

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Скільки сайтів заблокували за дев'ять місяців 2026 року
ГРАФІК 1: «Скільки сайтів заблокували за дев’ять місяців 2026 року» (помісячно), джерело: UABlockList

Гральні сайти потрапляють під обмеження насамперед тому, що не мають ліцензії державного регулятора. Більшість адрес у рішеннях — не окремі оператори, а «дзеркала», тобто копії тих самих платформ на інших доменах. Від січня до вересня в переліках раз у раз з’являлися 1Win, Vavada, GetX, Parik24, Jetton, Allwin і Mostbet. Найпомітнішим серед них став 1Win: одне вересневе рішення охопило 2219 адрес, і 1945 із них стосувалися цього бренду. Схожа картина була й у серпні, коли майже всі з 3948 заблокованих за місяць сайтів виявилися нелегальними казино.

Окрема категорія — ресурси російської пропаганди. За дев’ять місяців UABlockList нарахував 157 таких сайтів: 142 пропагандистські та інформаційні майданчики й 15 російських відеосервісів. Серед них траплялися і невеликі іноземні політичні сайти, і великі російські медіа разом зі своїми мережами. Так, на початку року обмеження отримали німецька газета junge Welt, а також Wastok та ukr-leaks.

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Ці блокування не зводилися до російських доменів. Так, у липні до переліків потрапили 12 ресурсів, що поширювали проросійські матеріали чеською, французькою, італійською, угорською та сербською мовами, а у вересні — сайти зі США, Польщі, Ірану й Росії. Заблокували також чотири регіональні сайти мережі «Блокнот» і підробний сайт українського видання NV (New Voice). Він копіював дизайн оригіналу й від імені редакції поширив вигадану новину.

Ще 26 сайтів заблокували на виконання санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Найбільшу групу серед них становили 19 сайтів російських медіа та інформаційних платформ, зокрема Gazeta.ru і Lenta.ru. Санкції зачепили й сайти «Юнармії» та видавництва «Русская идея», яке просувало ідеологію «русского мира» і заперечувало самостійність України.

Під санкційні рішення потрапили також чотири криптосервіси — NoOnes, Sprintex, Arvix і TengriCoin. Ці сервіси мають зв’язки з іноземними фінтех-, крипто- та ІТ-структурами, здебільшого російськими, а також із Киргизстану, Грузії та Об’єднаних Арабських Еміратів. Окремо обмежили сайт animaccord.com, пов’язаний з анімаційним проєктом «Маша та Ведмідь», а заразом його канали й сторінки на онлайн-платформах.

За торгівлю підакцизними товарами без ліцензій з початку року заблокували 208 сайтів. На них продавали алкоголь, спирт, сигарети, POD-системи та одноразові електронні сигарети. Частина продавців тримала по кілька схожих доменів, щоб після блокування однієї адреси переносити торгівлю на іншу.

Ще 34 заблоковані сайти — псевдоаптеки й медичні ресурси, які з порушенням законодавства продавали ліки, вироби медичного призначення та послуги. Деякі з цих сайтів видавали себе за онлайн-аптеки чи сервіси пошуку дефіцитних препаратів і пропонували доставлення ліків проти онкологічних захворювань, ВІЛ і гепатиту.

Щонайменше 18 заблокованих сайтів займалися шахрайством, фішингом, тобто виманюванням паролів і платіжних даних, та іншою шкідливою діяльністю. Частина з них імітувала державні сервіси й відомі компанії: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Національну поліцію, «Дію», «Резерв+» і «Київстар».

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Окремою групою заблокували 23 сайти Money 24/7, через які пропонували обмін валют, перекази та операції з електронними грошима. Пов’язаним із ними компаніям Національний банк України раніше заборонив надавати фінансові й платіжні послуги без ліцензій, а їхню діяльність розслідувала Кіберполіція.

Решта блокувань припала на дрібніші категорії — три книжкові інтернет-магазини з російською продукцією, два сайти з кадастровими картами та п’ять сайтів із рекламою інтимних послуг. Ще 17 сайтів заблокували на запит Кіберполіції, серед них 13 онлайн-кінотеатрів, ресурс про ставки та три освітні сайти.

Порівняно із січнем-вереснем 2025 року загальна кількість блокувань скоротилася на 51,3% — з 35 487 до 17 299 сайтів. Головна причина такого спаду — одне березневе рішення 2025 року, яким заблокували одразу 31 836 сайтів онлайн-казино. Частка гральних ресурсів при цьому майже не змінилася: 97,7% у 2025 році проти 97,1% у 2026-му.

Помітно змінився розподіл і в інших категоріях. Сайтів із нелегальним алкоголем і тютюном стало 208 проти 138 роком раніше, псевдоаптек — 34 проти 16, сайтів книжкових магазинів — 24 проти двох, фінансових і крипторесурсів — 27 проти 15. Натомість пропагандистських сайтів поменшало з 305 до 142, а піратських — із 320 до 13.

Які сайти блокували за дев'ять місяців 2025 та 2026 років
ГРАФІК 2: «Які сайти блокували за дев’ять місяців 2025 та 2026 років» (за категоріями), джерело: UABlockList

В UABlockList наголошують, що блокування не прибирає сайт з інтернету повністю. Посилання на нього лишаються в соцмережах, месенджерах і пошуковій видачі, а за певних умов сам ресурс може залишатися доступним. Чи обмежено доступ до конкретного домену і з якої причини, можна перевірити в реєстрі проєкту, де вказано статус, орган, що наклав обмеження, тип і період блокування.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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