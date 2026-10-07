Spotify запустить аудіокниги у понад 180 країнах, зокрема й в Україні

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Spotify AudioBooks

7 жовтня на Франкфуртському книжковому ярмарку Spotify оголосила, що відкриває аудіокниги для слухачів у нових країнах. Досі сервіс працював у 22 країнах, а до кінця 2026 року має стати доступним у понад 180, серед яких і Україна.

Загалом аудіокниги в Spotify зможуть слухати або купувати понад 750 млн людей. Для цих слухачів у нових країнах відкриється каталог із понад 350 тис. книжок більш ніж 120 мовами, зокрема нові добірки іспанською, португальською, італійською та польською. Угоди з видавцями, які наповнюють цей каталог, компанія укладає на неексклюзивних умовах, щоб автори могли знайти якомога ширшу аудиторію.

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Віцепрезидент Spotify з аудіокниг Оуен Сміт пояснює, що для багатьох людей саме аудіокниги стають способом повернутися до читання — у дорозі, на прогулянці чи ввечері після довгого дня. За його словами, вихід на понад 180 ринків дасть змогу мільйонам нових слухачів відкрити для себе цей формат, а авторам і видавцям — дістатися читачів, до яких вони раніше не мали доступу.

Слухати книжки у Spotify можна трьома способами, а умови й ціни в кожній країні свої. Перший із них розрахований на передплатників Premium, кількість яких у серпні сягнула 300 млн, — вони отримують у межах тарифу 12 годин прослуховування на місяць. Цей варіант з’явиться, зокрема, в Італії, Іспанії, Португалії, Польщі, Норвегії та низці країн Латинської Америки. Охочі слухати більше можуть додати до тарифу Audiobooks+, а в Африці, Азії та Аргентині саме Audiobooks+ стане основним способом доступу. Ще один варіант — купити окрему книжку й лишити її собі. Котрий із цих трьох способів діятиме в Україні, компанія не уточнила.

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Audiobooks+ дає змогу передплатникам Premium докупити години понад базовий тариф, а на тарифах Premium Family і Duo вона щомісяця додає 15 годин прослуховування. За трохи більше ніж рік від запуску на неї підписалися понад 1 млн людей, а річний регулярний дохід перевищив 100 млн доларів. У листопаді Audiobooks+ стане доступна власникам студентських тарифів в Ірландії, Бельгії, Австрії та Фінляндії. Наступного року компанія планує розширити цей перелік країн.

Разом із розширенням Spotify оновила функцію Page Match, яка дає змогу переходити між паперовою, електронною та аудіоверсією книжки з того самого місця. Тепер достатньо відсканувати штрихкод із номером ISBN і вказати сторінку — саме цього оновлення читачі просили найчастіше. Від лютого функцією скористалися понад 1 млн читачів, вона працює більш ніж 30 мовами.

Аудіокниги в Premium компанія додала три роки тому. За останній рік кількість щомісячних слухачів цих аудіокниг зросла майже на 40%, а загальний час прослуховування — більш ніж на 30%.

Аудіокниги — не єдиний текстовий формат у Spotify. Ще з травня в сервісі можна слухати статті з журналів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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