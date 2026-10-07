SpaceX показала, як виглядатиме угруповання орбітальних дата-центрів Starmind

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Starmind
Фото: SpaceX

SpaceX оприлюднила відео, на якому видно, як розташуються на орбіті її майбутні дата-центри Starmind. Після повного розгортання угруповання налічуватиме близько мільйона супутників — приблизно в сто разів більше, ніж нинішня мережа Starlink.

Показане у відео збігається з моделями й симуляціями, які раніше зробили астрономи та космічні експерти. За їхніми розрахунками, супутники Starmind утворять навколо Землі два штучні кільця. Приблизно половина апаратів обертатиметься сонячно-синхронними орбітами, на яких супутник якомога довше лишається освітленим Сонцем. У січні в матеріалах Федеральної комісії зв’язку США (FCC) такий варіант назвали ідеальним для енергомістких завдань штучного інтелекту, яким потрібна постійна й надійна обчислювальна потужність. Решта супутників, пояснили в SpaceX, підлаштовуватиметься під мінливий попит і розподілятиме навантаження відповідно до того, скільки електроенергії виробляє система.

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Ще в червні SpaceX підтвердила назву Starmind для угруповання, яке виконуватиме обчислення для штучного інтелекту безпосередньо на орбіті. Саме в таких обчисленнях компанія бачить майбутнє галузі. У США наземні дата-центри дедалі частіше наштовхуються на спротив місцевої влади й мешканців, які скаржаться на шум, забруднення повітря та велике споживання води й електроенергії.

Проти космічного проєкту теж виступають астрономи й захисники довкілля. Перші попереджають про безпрецедентне світлове забруднення нічного неба, другі — про шкоду для повітря від частих запусків ракет. Звучить і думка, що супутників Starmind буде більше, ніж зірок, які видно на небі. Поки неясно й те, як SpaceX запобігатиме зіткненням над полюсами, де перетинаються десятки тисяч орбіт.

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Окреме питання — космічне сміття. Апарати Starmind, за даними PCMag, розраховані лише на п’ять років роботи, після чого їх доведеться виводити з експлуатації. Щоб не спалювати відпрацьовані супутники в атмосфері Землі, компанія розглядає варіант переводити їх на «кладовищні» орбіти навколо Сонця, розповів старший віцепрезидент SpaceX Майкл Ніколлс (Michael Nicolls).

Кожен супутник угруповання важитиме до 4000 кг, а розмах його сонячних панелей сягне 75 м. Обчислювальний модуль для цих апаратів SpaceX створює разом із Nvidia. Через такі габарити ризик зіткнень стає особливо відчутним, хоча сама SpaceX пропонує виходити з того, що в космосі «багато вільного місця».

Як аргумент компанія наводить авіацію. Повітряний простір теж може здаватися перевантаженим, проте літаки вважають найбезпечнішим видом транспорту, бо кожен із них публікує план польоту й постійно передає своє місцеперебування. Подібний підхід SpaceX пропонує запровадити й на низькій навколоземній орбіті.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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