SpaceX отримала дозвіл на запуск 15 тисяч супутників для Starlink Mobile

6 жовтня Федеральна комісія зв’язку США (FCC) схвалила заявку SpaceX на 15 тис. супутників нового покоління для Starlink Mobile — сервісу, що з’єднує звичайні смартфони напряму із супутниками. Окрім того, регулятор дозволив компанії продавати мобільний зв’язок без угоди з наземним оператором, пише PCMag.

Заявку SpaceX подала ще у вересні 2025 року. Нині Starlink Mobile у США доступний лише абонентам T-Mobile під назвою T-Satellite. Його роботу забезпечують близько 650 супутників, а швидкість передачі даних оцінюють приблизно в 4 Мбіт/с. Нове угруповання, за словами SpaceX, має підняти її до рівня мереж 5G — до 150 Мбіт/с на кожного користувача.

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Таке рішення, за оцінкою PCMag, відкриває SpaceX шлях до прямої конкуренції з AT&T, T-Mobile і Verizon, на яку керівники компанії вже натякали. Замість звичних веж стільникового зв’язку SpaceX хоче поєднати супутники з невеликими й дешевшими наземними базовими станціями (фемтосотами). Так компанія розраховує забезпечити покриття зокрема в передмістях і містах. Утім, частина галузі, серед них фінансовий директор T-Mobile, ставиться до цього підходу скептично.

У FCC наголосили, що нове угруповання посилить конкуренцію на ринку мобільного зв’язку й дасть людям більший вибір, зокрема там, де покриття зараз немає взагалі. Регулятор схвалив заявку попри заперечення інших супутникових операторів і екологів, які побоювалися радіозавад та засвічування нічного неба.

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Висота орбіти нових супутників становитиме 326–335 км. Так низько, схоже, не працювали попередні супутники Starlink для мобільного зв’язку, а менша відстань до Землі має скоротити затримку сигналу.

Щоб наблизити швидкість до 5G, FCC дозволила супутникам використовувати частоти, які SpaceX купує в EchoStar — материнської компанії оператора Boost Mobile. Ідеться про діапазони 1695–1710, 1915–1920, 1995–2000, 2000–2020 і 2180–2200 МГц у США. Крім того, ці супутники можна застосовувати для мобільного зв’язку й за межами країни. Тижнем раніше, 30 вересня, регулятор відкрив додаткові частоти й для супутникового інтернету, але те рішення стосувалося абонентських антен, а не смартфонів.

Втім, частоти EchoStar компанія поки може лише тестувати. Повноцінно працювати на них SpaceX зможе після завершення другого етапу угоди з EchoStar, запланованого на 30 листопада 2027 року. До того часу компанія розраховує почати запуски перших супутників Starlink Mobile другої версії.

Новим апаратам також дозволено працювати в діапазонах 1910–1915 і 1990–1995 МГц, що належать T-Mobile. На цих частотах уже працює нинішня версія Starlink Mobile. Водночас сам T-Mobile применшує значення T-Satellite й допускає співпрацю з іншими супутниковими операторами, тож чи залишиться він партнером Starlink Mobile, невідомо.

Частину заявки FCC відклала на потім. Серед відкладених пунктів — запит SpaceX на діапазон 2020–2025 МГц, а також на 1429–2690 МГц за межами США.