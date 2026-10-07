Skydance об’єднає HBO Max, Paramount+ і Discovery+ в один стримінговий сервіс

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Paramount+, HBO Max, Discovery+
Фото: Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images

HBO Max, Paramount+ і Discovery+ згодом стануть одним стримінговим сервісом. Про це Skydance повідомила в релізі про угоду з Warner Bros. Discovery вартістю $110 млрд.

6 жовтня Paramount Skydance завершила купівлю Warner Bros. Discovery й відтепер називається Skydance. Їй належать дві великі кіностудії та кабельні канали, серед яких CNN, CBS News, CBS Sports, TNT Sports, MTV, HBO, HGTV, Comedy Central, Cartoon Network і Nickelodeon. Разом стримінгові сервіси компанії мають понад 200 млн передплатників у світі.

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«Глядачі можуть розраховувати на більше нововведень, адже основа нової компанії — технології. Її стримінгові сервіси суттєво вдосконаляться, а згодом об’єднаються в один», — заявили в Skydance.

Коли з’явиться спільний сервіс, у компанії не уточнюють. Її гендиректор Девід Еллісон на зустрічі з журналістами сказав, що на це знадобиться час, передає Deadline. Спершу компанія запропонує пакети, у яких сервіси можна буде передплатити разом.

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Про плани об’єднати стримінгові сервіси Paramount і Warner Bros. Discovery Еллісон говорив ще в березні, коли виступав перед інвесторами. Тепер компанія підтвердила їх офіційно.

Поки що сервіси працюють окремо, і на кожен потрібна своя передплата. У США Paramount+ коштує від $8,99 на місяць, HBO Max — від $10,99. В Україні HBO Max запрацював у жовтні 2025 року, і місячна передплата тут становить €7,99 або €9,99 залежно від обраного пакета.

Paramount+ натомість в Україні окремо не працює. Його фільми й серіали з українським озвученням доступні на MEGOGO і «Київстар ТБ» — у липні 2025 року обидві платформи уклали з ним угоду.

Discovery+ як окремий сервіс в Україні теж недоступний. Українські глядачі мають змогу дивитися контент платформи через MEGOGO, який співпрацює з Discovery ще з 2020 року.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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