Paramount завершила купівлю Warner Bros. Discovery

6 жовтня Paramount Skydance придбала Warner Bros. Discovery за $110 млрд і об’єднала дві з п’яти найбільших кіностудій Голлівуду. Це одна з наймасштабніших угод в історії медіаіндустрії, пише Bloomberg.

Нова компанія отримала назву Skydance. Тепер їй належать десятки телеканалів, серед яких CBS і CNN, а також стримінгові сервіси Paramount+ і HBO Max.

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Skydance окреслила в релізі свою мету — збудувати глобальну медіа- та розважальну компанію нового покоління, рушієм якої стануть креативність і технології. Щороку вона планує випускати щонайменше 30 фільмів. За текстом релізу, угоду завершили після отримання всіх необхідних дозволів, а торги акціями Skydance під новим тикером SKYD на Нью-Йоркській фондовій біржі мали розпочатися того ж дня.

Компанію очолив Девід Еллісон — син співзасновника Oracle Ларрі Еллісона. Статки батька, за даними Forbes, сягають $187,6 млрд — восьме місце в рейтингу мільярдерів журналу станом на 6 жовтня. «Сьогодні історичний день — не лише для Skydance, а й для всієї нашої індустрії», — заявив Девід Еллісон у зверненні. У серпні 2025 року він уже завершив угоду, за якою його студія Skydance Media об’єдналася з Paramount.

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Шлях до нинішньої угоди Bloomberg називає непростим. Спершу купити Warner Bros. Discovery планував Netflix, однак у лютому стримінговий сервіс вийшов із боротьби за її активи, коли Paramount Skydance запропонувала за них $110 млрд.

Купівля викликала спротив у самому Голлівуді. У квітні понад тисяча діячів кіноіндустрії виступили проти угоди, бо, на їхню думку, вона підриває цілісність, незалежність і різноманіття кіногалузі.

Попри цей протест, того ж місяця акціонери Warner Bros. Discovery переважною більшістю голосів схвалили продаж своєї компанії Paramount Skydance.

У червні угоду схвалило Міністерство юстиції США. У відомстві дійшли висновку, що купівля не зашкодить ні американським споживачам, ні конкуренції, а, навпаки, посилить її, бо на ринку з’явиться потужніший гравець.

Зовсім інакше угоду оцінила влада Каліфорнії. У середині липня вона разом з 11 іншими штатами подала позов, у якому стверджувала, що після купівлі з’явиться медіагігант із 27% ринку. За словами позивачів, він зможе піднімати ціни на кіно й телебачення.

Розглянувши позов, федеральна суддя призупинила купівлю до 3 серпня. На думку суду, коаліція штатів довела, що угода зашкодить конкуренції.

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Зрештою у вересні Paramount Skydance уклала зі штатами мирову угоду. Тоді суд дозволив завершити купівлю.