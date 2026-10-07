Paramount завершила купівлю Warner Bros. Discovery

Новини
Skydance

6 жовтня Paramount Skydance придбала Warner Bros. Discovery за $110 млрд і об’єднала дві з п’яти найбільших кіностудій Голлівуду. Це одна з наймасштабніших угод в історії медіаіндустрії, пише Bloomberg.

Нова компанія отримала назву Skydance. Тепер їй належать десятки телеканалів, серед яких CBS і CNN, а також стримінгові сервіси Paramount+ і HBO Max.

- Реклама -

Skydance окреслила в релізі свою мету — збудувати глобальну медіа- та розважальну компанію нового покоління, рушієм якої стануть креативність і технології. Щороку вона планує випускати щонайменше 30 фільмів. За текстом релізу, угоду завершили після отримання всіх необхідних дозволів, а торги акціями Skydance під новим тикером SKYD на Нью-Йоркській фондовій біржі мали розпочатися того ж дня.

Компанію очолив Девід Еллісон — син співзасновника Oracle Ларрі Еллісона. Статки батька, за даними Forbes, сягають $187,6 млрд — восьме місце в рейтингу мільярдерів журналу станом на 6 жовтня. «Сьогодні історичний день — не лише для Skydance, а й для всієї нашої індустрії», — заявив Девід Еллісон у зверненні. У серпні 2025 року він уже завершив угоду, за якою його студія Skydance Media об’єдналася з Paramount.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Шлях до нинішньої угоди Bloomberg називає непростим. Спершу купити Warner Bros. Discovery планував Netflix, однак у лютому стримінговий сервіс вийшов із боротьби за її активи, коли Paramount Skydance запропонувала за них $110 млрд.

Купівля викликала спротив у самому Голлівуді. У квітні понад тисяча діячів кіноіндустрії виступили проти угоди, бо, на їхню думку, вона підриває цілісність, незалежність і різноманіття кіногалузі.

Попри цей протест, того ж місяця акціонери Warner Bros. Discovery переважною більшістю голосів схвалили продаж своєї компанії Paramount Skydance.

У червні угоду схвалило Міністерство юстиції США. У відомстві дійшли висновку, що купівля не зашкодить ні американським споживачам, ні конкуренції, а, навпаки, посилить її, бо на ринку з’явиться потужніший гравець.

Зовсім інакше угоду оцінила влада Каліфорнії. У середині липня вона разом з 11 іншими штатами подала позов, у якому стверджувала, що після купівлі з’явиться медіагігант із 27% ринку. За словами позивачів, він зможе піднімати ціни на кіно й телебачення.

Розглянувши позов, федеральна суддя призупинила купівлю до 3 серпня. На думку суду, коаліція штатів довела, що угода зашкодить конкуренції.

- Реклама -

Зрештою у вересні Paramount Skydance уклала зі штатами мирову угоду. Тоді суд дозволив завершити купівлю.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

SpaceX показала, як виглядатиме угруповання орбітальних дата-центрів Starmind

SpaceX показала у відео, як працюватимуть орбітальні дата-центри Starmind. Половина з мільйона супутників угруповання майже не заходитиме в тінь Землі.
Новини

Skydance об’єднає HBO Max, Paramount+ і Discovery+ в один стримінговий сервіс

6 жовтня Skydance підтвердила, що з часом об'єднає HBO Max, Paramount+ і Discovery+ в один сервіс. Про такий план гендиректор Девід Еллісон говорив у березні.
Новини

Spotify запустить аудіокниги у понад 180 країнах, зокрема й в Україні

Spotify розширює сервіс аудіокниг з 22 до понад 180 країн, серед них є й Україна. Доступ до каталогу з понад 350 тис. книжок отримають понад 750 млн людей.
Новини

UABlockList: за дев’ять місяців в Україні заблокували 17 299 сайтів

За січень–вересень 2026 року в Україні заблокували 17 299 сайтів. Понад 97% із них — онлайн-казино без ліцензії та їхні «дзеркала», підрахували в UABlockList.
Новини

SpaceX отримала дозвіл на запуск 15 тисяч супутників для Starlink Mobile

Регулятор США дозволив SpaceX вивести на орбіту 15 тис. супутників для Starlink Mobile. За даними компанії, абоненти отримають швидкість до 150 Мбіт/с.