Японська Sincere представила CD-плеєр, що світиться в темряві

Японська компанія Sincere Inc. обмеженим тиражем випустила портативний CD-плеєр Pixel Tunes у новому забарвленні After Hours. У Японії він коштує 12 980 єн, або близько 83 доларів, пише Tom’s Hardware.

Pixel Tunes продають у чотирьох напівпрозорих забарвленнях, але в темряві світиться лише After Hours. Решта три забарвлення, Warm Gray, Ray of Light і 1983, — стандартні. Удень After Hours нічим не вирізняється серед них: це плеєр у димчастому напівпрозорому корпусі, крізь який частково видно начинку. Щойно стає темно, корпус починає м’яко сяяти зеленим. Річ у тім, що до пластику додали фосфоресцентні матеріали, які вбирають світло й потім поступово його віддають. У Sincere пояснюють, що такий дизайн відображає перехід від яскравих буднів до «особистого світу ночі».

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Попри ретровигляд, плеєр має сучасну начинку. Для бездротових навушників і колонок у ньому є Bluetooth 5.3, а вбудований літій-іонний акумулятор заряджається через USB-C і забезпечує від п’яти до семи годин відтворення. Для дротових навушників є стандартний 3,5-мм роз’єм.

Крім того, у Pixel Tunes є вбудовані стереодинаміки й невеликий РК-дисплей. Керують плеєром окремими кнопками відтворення, паузи, зупинки, перемикання й перемотування треків, а гучність регулює коліщатко, яке водночас вмикає і вимикає пристрій. Щоб музика не переривалася від трясіння, плеєр заздалегідь зчитує в пам’ять 60 секунд звуку (система ESP). З цього запасу відтворення триває навіть тоді, коли зчитування диска на мить збивається.

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Водночас у переліку характеристик немає даних про те, чи читає плеєр записані вдома диски CD-R і CD-RW або диски з файлами MP3. Так само виробник нічого не повідомляє про відтворення музики через USB.

Pixel Tunes розрахований передусім на японський ринок. Покупцям поза Японією Tom’s Hardware радить скористатися посередницькими сервісами доставлення й зазначає, що Amazon Japan відправляє плеєр і за кордон, залежно від країни.

Прозорий корпус для CD-плеєра обрала не лише Sincere. У вересні компанія Syitren зібрала на Kickstarter понад 540 тис. доларів на випуск плеєра RM1 у прозорому корпусі, який, на відміну від Pixel Tunes, вішають на стіну.

Зростає й інтерес до самих компакт-дисків. Їхні продажі у США за перше півріччя 2026 року зросли на 16% і сягнули 16,3 млн примірників, хоча багато покупців не мають на чому ці диски програвати.