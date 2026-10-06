Телеканал «Інтер» і Сергій Созановський припинили співпрацю

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Сергій Созановський
Фото: Film.ua Group

Медіаменеджер Сергій Созановський після трьох років роботи залишає телеканал «Інтер». Його контракт із ПрАТ «Телеканал „Інтер“» сплив 2 жовтня, і продовжувати його сторони за взаємною згодою не стали. Про це редакції Mediasat повідомила пресслужба Inter Media Group.

У медіагрупі зазначили, що за ці роки Созановський брав участь у розробленні й реалізації її стратегічних завдань, спираючись на багаторічний досвід у медіабізнесі. За цю роботу компанія подякувала йому, відзначивши професіоналізм і вагомий внесок у «непростий для країни час». Конкретних результатів його роботи Inter Media Group не навела, а причин припинення співпраці сторони не пояснюють. Сам канал, за словами пресслужби, працюватиме далі за визначеними стратегічними цілями та планами розвитку.

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Наступника Созановського в наглядовій раді Inter Media Group у листі не названо. Ним, за даними Forbes Ukraine, стане голова правління «Інтера» Олександр Пилипець, про що виданню розповів анонімний співрозмовник. Правління каналу Пилипець очолює з листопада 2023 року. Перед тим упродовж майже десяти років він був керівником компанії «Національні інформаційні системи», що робить для «Інтера» інформаційні програми, а ще раніше — шефредактором новин каналу.

Созановський прийшов на «Інтер» тоді ж, у листопаді 2023 року, коли медіагрупа Дмитра Фірташа оновила наглядову раду. З неї вийшли Ганна Безлюдна та Мирослава Караєва, а новими членами стали Созановський, Сергій Коннов та Ігор Ярина. Таку ротацію в групі компаній Фірташа Group DF називали звичайним операційним рішенням акціонерів. Натомість джерела видання «Детектор медіа» пов’язували її з переходом каналу під контроль медійної команди Офісу президента.

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Для менеджера це було вже третє повернення на «Інтер». У 1997–2005 роках Созановський входив до правління каналу, а у 2006–2010-му очолював його. Крім того, він заснував кінокомпанію Film.ua і нині є одним із власників Film.ua Group.

Приходячи на канал у 2023 році, Созановський в інтерв’ю Forbes Ukraine окреслив три завдання. Ішлося про повернення довіри рекламодавців, відновлення хоча б мінімального виробництва власного контенту й переформатування сіток каналів групи, не задіяних у телемарафоні. У липні 2024 року загальною метою він називав нормальну комерційну роботу медіагрупи. Рекламні доходи мав приносити зокрема новий канал «Інтер Україна», поки основний «Інтер» мовив у межах «Єдиних новин». Проте вже у серпні 2025 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення дозволила медіагрупі відкласти запуск каналу в ефірній цифровій мережі до завершення воєнного стану.

Упродовж трьох років, коли Созановський працював на «Інтері», виторг ТОВ «Телеканал „Інтер“» щороку зростав. За даними YouControl, у 2023 році він становив 182 млн грн, у 2024-му — 206,2 млн грн, а у 2025-му збільшився ще на 20,1%, до 247,7 млн грн.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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