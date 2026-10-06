SpaceX може почати власне виробництво оптоволокна

SpaceX вивчає, чи варто самій випускати оптоволокно й оптичне обладнання для супутникового інтернету Starlink і своїх дата-центрів для штучного інтелекту. Так компанія може повторити стратегію, яка свого часу допомогла їй здешевити запуски ракет, повідомляє Wccftech з посиланням на анонімного галузевого експерта.

Інтерв’ю з ним опублікував блог WK на платформі Substack. За словами експерта, оптоволоконну продукцію SpaceX нині закуповує в американської Corning, а також у китайських Hengtong і YOFC (Yangtze Optical Fiber and Cable). Частину цього виробництва компанія може перенести у власні цехи. Втім, чимало й інших вузлів для Starlink вона досі замовляє на стороні: британська Filtronic, наприклад, отримала контракт на постачання підсилювачів на 68,1 млн доларів.

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Окремо SpaceX шукає нові канали постачання оптичних трансиверів. Ці пристрої перетворюють електричний сигнал на світловий і навпаки, тож без них не обходяться ні телекомунікаційні мережі, ні дата-центри. Hengtong і YOFC випускають і оптоволокно, і трансивери, а постачання такої продукції з Китаю американська влада обмежує через ризики для безпеки. Саме ці обмеження, на думку експерта, змусили SpaceX шукати альтернативу.

Для компанії питання може стати особливо гострим через плани в галузі штучного інтелекту. Ці плани передбачають запуск обчислювальних потужностей на 10 ГВт. За оцінкою експерта, 60% із них піде на потреби самої SpaceX, Tesla та xAI, а решту 40% отримають великі ШІ-компанії, зокрема Google та Anthropic. До 2028 року SpaceX розраховує довести потужність своїх дата-центрів до 20 ГВт.

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Такий підхід SpaceX уже випробувала в ракетобудуванні. Традиційні виробники, як-от United Launch Alliance (спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin), покладалися на сторонні двигуни, тоді як SpaceX сама розробила двигун Merlin для ракет Falcon. Для Starship компанія пішла ще далі й самостійно виготовляє значну частину ключових вузлів, від паливних баків до двигунів Raptor. Так вона прагне забезпечити стабільне постачання й тримати витрати під контролем.