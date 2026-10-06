1 жовтня Сейм Латвії ухвалив поправки, які дозволяють суспільному мовнику LSM створювати контент російською лише у трьох випадках — під час надзвичайної ситуації, виняткового стану або для спростування дезінформації. Зміни підтримали 55 депутатів, проти були 24, пише російськомовна редакція LSM.

Під обмеження потрапляє передусім інтернет-напрям LSM, адже Латвійське телебачення й Latvijas Radio російською вже не мовлять. Російськомовна редакція мовника нині готує новини для порталу LSM.lv. Вона ж веде найбільший за кількістю підписників YouTube-канал суспільних медіа країни. Крім того, з початку 2026 року окремий контент для російськомовних жителів східного регіону Латгалія готує латгальська редакція LSM.

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Досі закон зобов’язував суспільні медіа створювати передачі мовами національних меншин. Ситуація змінилася 30 березня 2026 року, коли Конституційний суд Латвії постановив, що контент LSM має бути насамперед латиським. Російську суд визнав самодостатньою мовою, яку держава не зобов’язана підтримувати. Так він називає мову меншини, що становить помітну частку населення, має власні культурні організації та медіа.

Російською, за висновком суду, в Латвії широко користуються, а комерційні мовники й так випускають нею контент. Підтримки натомість потребують мови інших меншин, які самодостатніми не є. Колишній обов’язок мовника, на думку суду, формував «паралельний інформаційний простір» і послаблював статус латиської як єдиної державної мови.

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Улітку, після зміни уряду, Сейм узявся виконувати це рішення й підготував поправки. Третій виняток у них поширюється лише на інформацію, що вводить в оману, неправдива й загрожує демократії та латвійській державі. Спростовуючи її, мовник має зважати на інтенсивність і характер загрози державній безпеці. Окремо закон дозволяє іноземні мови як художні елементи у фільмах, серіалах і виставах, що транслюються латиською.

Обидва кризові режими в Латвії оголошує Кабінет міністрів. Надзвичайну ситуацію запроваджують у разі кризи в галузі, катастрофи чи загрози критичній інфраструктурі. Винятковий стан діє тоді, коли державі загрожує зовнішній ворог або заворушення, небезпечні для демократичного ладу.

Голова Національної ради з суспільних електронних ЗМІ (SEPLP) Саніта Уплея-Єгермане пояснила, що новин російською на LSM більше не буде, а за мовником залишиться лише можливість спростовувати дезінформацію. Сама рада пропонувала інший спосіб виконати рішення суду й побачила в поправках депутатів загрозу незалежності мовника. Юридичне бюро Сейму своєю чергою визнало, що висновки суду краще втілено саме в її варіанті.

Критики поправок попереджали, що без перевірених новин російською частина аудиторії піде на неконтрольовані інтернет-платформи й заблоковані в Латвії сайти. Фракція «Прогресивних» також вважає, що закон порушує редакційну незалежність суспільних медіа.

Поправки ще має підписати президент Латвії Едгарс Рінкевичс, а набути чинності вони мають 1 січня 2027 року.

Нагадаємо, наприкінці вересня латвійський медіарегулятор NEPLP заборонив поширювати в країні «Радіо Білорусь» через санкції ЄС.