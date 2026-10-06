Росія вивела з ладу ще один київський дата-центр — «Омега Телеком»

Після масованої російської атаки київський дата-центр «Омега Телеком» більше не працюватиме. Канали зв’язку й доступ до інтернету її фахівці тим часом відновлюють на резервних майданчиках, повідомила компанія у Facebook.

«Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!» — так у компанії описали своє становище.

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Удар по дата-центру для компанії не перший. Ще 27 вересня компанія повідомила, що внаслідок подвійної атаки знищено обладнання її основного технічного вузла в Києві. Наступної ночі Росія зруйнувала дата-центр Dream Line, теж київський.

Дата-центр «Омега Телеком» — не перший у столиці, що припинив роботу. Ще раніше через масштабні руйнування свій київський майданчик остаточно втратила компанія Cosmonova.

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На початку жовтня серія російських ударів повністю вивела з ладу і київський майданчик дата-центру «Парковий» — він зазнав критичних пошкоджень.

Компанію «Омега Телеком» заснували 2012 року. Вона надає телекомунікаційні послуги, а її мережа охоплює понад 260 міст України.