Huawei та Qualcomm уклали багаторічну патентну угоду щодо 5G, ШІ та мережевих технологій

5 жовтня Huawei та Qualcomm оголосили про багаторічну угоду, за якою обміняються ліцензіями на свої патенти у сферах 5G, обчислень, штучного інтелекту та мереж. Окремо Qualcomm купить у Huawei частину її американських патентів на обчислювальні та мережеві технології, ШІ й інші розробки.

Завершити угоду компанії зможуть лише після схвалення регуляторів. Її умови, як зазначають сторони, відповідають принципам справедливого, розумного й недискримінаційного ліцензування (FRAND). Цих правил дотримуються власники патентів, без яких неможливо реалізувати галузевий стандарт на кшталт 5G, щоб кожен виробник міг отримати ліцензію на однакових засадах.

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У Qualcomm домовленість розцінюють як визнання своєї ролі в розвитку 5G. Виконавчий віцепрезидент компанії та керівник ліцензійного підрозділу Qualcomm Technology Licensing Джон Хан зазначив, що угода підтверджує успіх програми, за якою Qualcomm ліцензує свої стандартні патенти 5G. Водночас, за його словами, вона свідчить і про визнання патентів, які Huawei накопичила у 5G та інших галузях.

Huawei натомість наголошує на своєму внеску в мобільний зв’язок. Як приклад директор компанії з інтелектуальної власності Алан Фань навів полярні коди — метод кодування сигналу, що дає змогу передавати дані майже на фізичній межі можливостей каналу. Ця розробка Huawei увійшла до стандартів мобільного зв’язку. На думку Фаня, угода показує цінність досліджень Huawei й водночас визнає фундаментальний внесок Qualcomm у сучасні комунікаційні технології.

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Інших ділових домовленостей угода не передбачає, а суму сторони не розкрили, уточнює китайське видання MyDrivers. Воно також нагадує, що в патентній сфері компанії співпрацюють понад два десятиліття. Першу ліцензійну угоду вони підписали ще у 2001 році, а у 2020-му уклали нову довгострокову глобальну угоду, за якою Qualcomm теж отримала ліцензії на частину патентів Huawei.

За даними самої Huawei, на кінець 2025 року вона мала понад 165 тис. чинних патентів у всьому світі. Компанія також уклала більш як 260 угод про ліцензування та перехресне ліцензування з великими ІТ- і телекомунікаційними компаніями зі США, Європи, Японії, Південної Кореї та інших країн. У вересні 2026 року до них додалася угода з HP про патенти Wi-Fi.