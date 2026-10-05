Три найбільші оператори США підписали угоду про супутникове покриття «мертвих зон»

1 жовтня AT&T, T-Mobile та Verizon оголосили про угоду щодо спільного підприємства, яке має розширити мобільне покриття у віддалених і сільських районах США. Тимчасово його очолив Пол Рот, колишній топменеджер AT&T, Cingular Wireless та Ameritech.

Підписаний документ закріплює домовленість, якої оператори дійшли ще навесні. Тоді, у травні, вони лише погодили в принципі створення підприємства, а остаточні умови мали узгодити згодом. Тепер у нього є керівництво і рада, до якої увійдуть представники всіх трьох засновників. Постійного гендиректора компанії ще шукають.

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В основі задуму — об’єднання обмежених частотних ресурсів трьох операторів. Це має дати смартфонам змогу з’єднуватися напряму зі супутником (технологія direct-to-device) там, де наземних веж немає. Супутникові компанії натомість отримають єдину платформу, через яку зможуть обслуговувати абонентів усіх трьох операторів.

За задумом засновників, підприємство майже повністю прибере «мертві зони» в США, тобто місця, де мобільного зв’язку зараз немає зовсім. Супутниковий канал також має стати резервним, коли наземні мережі не працюють через стихійні лиха чи інші масштабні збої. Ще одна мета — спільні технічні специфікації, з якими абоненти різних операторів матимуть однаковий доступ до супутникових послуг.

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Наземні мережі й надалі лишатимуться основою мобільного зв’язку, а супутники їх лише доповнюватимуть, наголошують компанії. Чинні угоди операторів із супутниковими компаніями залишаються в силі, і кожен засновник може й далі працювати з ними самостійно. Окремо підприємство співпрацюватиме з невеликими сільськими операторами, щоб ті швидше запускали нові послуги для своїх абонентів.