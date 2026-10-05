Скло може замінити жорсткі диски й магнітні стрічки для зберігання даних упродовж тисячоліть

Microsoft завершила дослідження технології запису даних у скло й відкрила її для подальшого розвитку іншим компаніям. Проєкт під назвою Silica компанія вела разом із британським Саутгемптонським університетом, пише журнал Popular Mechanics.

Пластини й кристали зі скла вміщують до 360 Тбайт даних. Лазер записує їх не на поверхню, а в товщу матеріалу у вигляді крихітних структур. Такий носій не боїться вогню, вологи, електромагнітних імпульсів і нагріву до 1000 °C, а живлення для зберігання йому не потрібне.

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Ще 1962 року Popular Mechanics попереджав про кризу зберігання інформації й радив як тимчасовий вихід мікрофільмування. Відтоді минули десятиліття, а проблема так і не зникла. Жорсткий диск під постійним навантаженням служить у середньому близько п’яти років, магнітна стрічка — десять. Обслуговування цих носіїв забирає дуже багато енергії, а переписування даних зі зношених накопичувачів на нові дедалі важче виправдати і витратами ресурсів, і шкодою для довкілля.

Довговічну заміну шукають також інші розробники. Так, у травні 2025 року німецький стартап Cerabyte створив керамічне скло, яке має зберігати дані понад 5000 років.

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У січні 2025 року дослідники із Саутгемптона за допомогою надкоротких лазерних імпульсів записали повний геном людини в кристал кварцового скла розміром приблизно з монету. Однак кварцове скло дороге, а обладнання для запису на нього складне.

Доступніший варіант Microsoft описала в лютому 2026 року: компанія записала майже 2 Тбайт даних у боросилікатне скло, з якого виготовляють, зокрема, жаростійкий посуд. Цей матеріал приблизно вдесятеро дешевший за кварцовий і простіший у виробництві, а зберігати інформацію в ньому, за оцінкою дослідників, можна близько 10 000 років. Удосконалили вони й лазерну систему. Раніше на один елемент даних ішли десятки імпульсів, тепер вистачає одного.

Записують дані фемтосекундні лазери, імпульс яких триває квадрильйонну частку секунди. Вони формують усередині скла наноструктури, так звані воксели — тривимірний відповідник пікселя. Під час читання ці структури фіксують оптичний мікроскоп і швидкісна камера, а програма відновлює з отриманих знімків вихідні дані.

Технологію розраховано насамперед на великі масиви даних, як-от фонди музеїв і бібліотек чи юридичні документи. Такий вибір пояснюється тим, що записати інформацію на скло можна лише раз — змінити чи частково видалити її потім не вийде. Фізична форма зберігання захищає дані й від звичних способів зламу.

За словами керівника Silica в Microsoft Річарда Блека, компанія свої дослідження завершила й відкрила технологію для інших учасників ринку. Тим часом записи на кристали кварцового скла вже веде стартап SPhotonix. Документи й культурні архіви він зберігає на захищеному об’єкті у Швейцарії, а впродовж найближчих п’яти років розраховує масштабувати технологію для комерційного використання.