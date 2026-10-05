Amazon представила Fire TV Stick 4K на власній Vega OS замість Android

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Fire TV Stick 4K and Fire TV Remote

Amazon випустила нову версію медіаплеєра Fire TV Stick 4K (2026) — тоншу, продуктивнішу й на власній операційній системі Vega OS замість Android з оболонкою Fire OS. Пристрій коштує $60, але на час розпродажу Prime Big Deal Days його продають за $30, пише видання GSMArena.

За твердженням Amazon, новинка на 20–40% швидша за 4K-медіаплеєри інших брендів у тій самій ціновій категорії. В її основі — чотириядерний процесор із частотою 1,7 ГГц, до нього додано 8 ГБ вбудованої пам’яті. Для бездротового зв’язку є Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3 з енергоощадним режимом LE. Апаратний декодер обробляє відео з роздільністю до 4K і частотою 60 кадрів/с у форматах H.264, H.265, VP9 та AV1.

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Серед форматів розширеного динамічного діапазону (HDR) медіаплеєр підтримує HDR10, HDR10+ і HLG. Dolby Vision у ньому немає — цей формат, як і раніше, доступний лише в дорожчому Fire TV Stick 4K Max. Старша модель вирізняється також підтримкою Wi-Fi 6E і досі працює на Fire OS.

Новий Fire TV Stick 4K натомість отримав Vega OS — операційну систему, яку Amazon розробила сама. Для неї, за словами компанії, за останній рік з’явилося понад 2000 застосунків. Серед них основні відеосервіси Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video і HBO Max, а також Instagram, відеоплеєр VLC, Spotify, ігровий сервіс Xbox і VPN-клієнти. Окрім каталогу, Amazon розвиває й функції самої платформи Fire TV — у грудні 2025 року розробник додав пошук сцен у фільмах за голосовим описом.

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Швидкодію новинки Amazon продемонструвала в окремому відео. У ньому Fire TV Stick 4K (2026) порівнюють з іншими 4K-медіаплеєрами та вбудованими застосунками смарт-телевізорів.

Fire TV Stick 4K Speed Test

Amazon зробила корпус новинки таким самим тонким, як у Fire TV Stick HD, випущеного раніше у 2026 році. Живити медіаплеєр можна безпосередньо від USB-порту телевізора — компанія називає цю функцію Direct Power. Так не доведеться шукати за телевізором вільну розетку для блока живлення.

Разом із медіаплеєром Amazon показала новий пульт Fire TV Remote, який постачатиметься з ним у комплекті. Верх пульта зробили пласким, а низ — заокругленим і обтяженим, щоб його було зручніше тримати. Кнопка Home отримала металеву поверхню, тож її легко знайти навпомацки. Окрім неї, на пульті з’явилася кнопка Star — її можна закріпити за улюбленим застосунком або функцією, наприклад субтитрами чи екранною лупою.

Fire TV Stick 4K (2026) уже продається в США, Канаді, Японії, Мексиці, Великій Британії, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Швейцарії та Австралії, а в листопаді вийде на нові ринки. Пульт Fire TV Remote окремо коштуватиме $15, у США покупці отримають його наприкінці жовтня. Він сумісний з усіма медіаплеєрами Fire TV від 2019 року випуску і телевізорами Amazon Ember. У 2027 році компанія також планує випустити Fire TV Remote Plus з алюмінієвим корпусом і підсвіткою клавіш.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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