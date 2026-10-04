SpaceX замовила в британської Filtronic підсилювачі для Starlink на 68,1 млн доларів

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Irhub
Фото: Filtronic

Британська компанія Filtronic отримала від SpaceX найбільше разове замовлення за всю свою історію. Для супутникової мережі Starlink вона виготовить підсилювачі потужності, пише галузеве видання Satellite Evolution Group.

Замовлення стосується моделі Cerus E-Band. Це твердотілі підсилювачі потужності (SSPA) на напівпровіднику нітриді галію (GaN), розраховані на високочастотний зв’язок. У Filtronic вважають, що контракт показує дедалі вагомішу роль цієї технології в продуктивних супутникових системах зв’язку, а також зміцнює позиції самої компанії в цьому напрямі.

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Британський виробник називає SpaceX своїм давнім замовником, а нову угоду пов’язує з подальшим розширенням швидкісного супутникового інтернету Starlink. Один із нещодавніх кроків цього розширення — перший орбітальний політ ракети-носія Starship, яка наприкінці вересня вивела на орбіту 26 супутників Starlink V3.

Перше замовлення на такі підсилювачі Filtronic отримала від SpaceX близько року тому. Відтоді компанія нарощувала виробничі потужності, і новий контракт там сприймають як підтвердження того, що стратегію обрано правильно.

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Серійні пристрої за цією угодою Filtronic почне відвантажувати у 2028 фінансовому році, а постачання триватиме до початку 2029 фінансового року. Завдяки цьому компанія розраховує на вищу завантаженість виробництва і вже має забезпечений обсяг замовлень на найближчі роки.

Окремо в Filtronic наголошують, що угода важлива для британської космічної галузі. За словами компанії, розроблена у Великій Британії технологія працюватиме в одній з найбільших у світі систем супутникового зв’язку.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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