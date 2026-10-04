РФ атакувала будівлю «Укртелекому» в центрі Дніпра

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що зранку 4 жовтня росіяни атакували компанію зв’язку в середмісті Дніпра. Назви компанії очільник ОВА не навів.

Ціллю удару, за даними місцевого телеграм-каналу «Дніпро Оперативний. Війна», стала будівля «Укртелекому». Після влучання реактивного дрона там спалахнула масштабна пожежа, а відомості про постраждалих ще уточнюють.

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Удар по Дніпру стався на тлі системних атак на українські дата-центри, які Росія почала наприкінці вересня. Так, 23 вересня через обстріли близько 100 тис. домогосподарств Києва та області мали проблеми з доступом до інтернету. Наступної ночі внаслідок російської атаки знову постраждали столичні центри обробки даних провайдерів, а згодом Росія назвала цілями дата-центри «Укртелекому» та «Дрім Лайну».

Постраждала й «Датагруп». 24 вересня компанія повідомила, що російський дрон влучив у бізнес-центр, де розміщувався її київський дата-центр. Ще два дні поспіль, 25 і 26 вересня, під ударом був інший столичний дата-центр — Cosmonova.

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Наслідки цих атак відчули глядачі й користувачі онлайн-сервісів. Так, 27 вересня збої мали трансляції «Першого», «Суспільне Спорт», «Суспільне Культура», СТБ, 1+1 та 5 каналу, а також MEGOGO, SWEET.TV і частина кабельних операторів.

Київський дата-центр «Парковий» після серії ударів припинив роботу. 1 жовтня компанія повідомила про критичні пошкодження свого майданчика, сервіси на якому відновити вже неможливо. Дані клієнтів вона перенесла на резервні майданчики в країнах ЄС.

Захист цифрової інфраструктури тим часом став окремою темою для влади. 25 вересня Ставка Верховного головнокомандувача обговорила безперервну роботу дата-центрів та інших критично важливих об’єктів зв’язку й ухвалила додаткові рішення щодо їхнього захисту.

29 вересня Кабмін спрямував 518,3 млн грн із резервного фонду на резервні інформаційні системи державних органів. За ці гроші мають створити територіально відокремлені резервні майданчики й хмарну інфраструктуру, а також закупити сервери, програмне забезпечення та системи резервного копіювання і відновлення. Це має допомогти держорганам швидше повертати до роботи реєстри й інші сервіси після обстрілів чи кібератак.