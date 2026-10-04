Netflix покаже частину фільмів і серіалів Disney

Disney Entertainment уклала з Netflix угоду, за якою сервіс платитиме за показ частини її фільмів і серіалів. Перші з них — два сезони «Персі Джексона та олімпійців» і всі п’ять мультфільмів «Льодовиковий період» — з 4 жовтня доступні в усьому світі. Про це першим повідомив журнал Variety.

Disney і Netflix конкурують за передплатників, проте понад 325 млн глядачів Netflix у Disney розглядають як спосіб і заробити на власних тайтлах, і прорекламувати їх. За оцінкою Variety, угода принесе Disney мільйони доларів додаткового виторгу. Водночас частину тайтлів Disney віддає лише на обмежений час, щоб привернути увагу до майбутніх прем’єр. Так, «Персі Джексон» пробуде на Netflix три місяці, а 20 листопада на Disney+ стартує третій сезон серіалу.

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За такою ж схемою на три місяці потрапили на сервіс «Льодовикові періоди» студії 20th Century Studios, що виходили з 2002 по 2016 рік. Вони мають нагадати глядачам про франшизу перед шостою частиною Ice Age: Boiling Point, яка вийде в кінотеатрах 5 лютого 2027 року.

Netflix отримає також три серіали 20th Television, нові сезони яких досі виходять на американському телебаченні. 3 листопада в усьому світі стануть доступні перші чотири сезони кримінальної драми «Вілл Трент», а 1 грудня — два сезони ситкому «Перемикання передач» (Shifting Gears). Поза США ситком з’явиться лише в січні. Нові сезони обох серіалів — п’ятий і третій — ABC випустить на початку 2027 року. Перші три сезони екшн-драми «Слідопит» (Tracker) стануть доступні за межами США 26 лютого 2027 року і лишаться на сервісі на кілька років. Четвертий сезон цього серіалу CBS показує з 4 жовтня.

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До угоди увійшли й мультфільми Walt Disney Animation Studios та Pixar, які не належать до жодної франшизи. Серед них — оскароносна «Душа», «Еліо» та «Райя і останній дракон», які з’являться на Netflix з початку 2027 року. Їх покажуть у всьому світі, проте добірка й дати запуску відрізнятимуться залежно від регіону.

Окрема частина угоди — старі серіали Disney Entertainment. У США «Фелісіті» вийде на Netflix 7 жовтня, в інших країнах — пізніше. «Помсту» та «Армійських дружин» покажуть в усьому світі, «Труднощі асиміляції» (Fresh Off the Boat) — у США та окремих регіонах. Серіал «Це ми» з’явиться лише за межами США, бо в Америці Netflix уже мав права на нього у 2024–2025 роках.

Ці тайтли доповнять серіали Disney, які вже є на Netflix за попередніми домовленостями, зокрема «Анатомію Грей», «Скандал», Arrested Development і Black-ish. Від своєї стратегії Disney при цьому не відходить: стрічки під брендом Disney здебільшого лишаються ексклюзивом її сервісів і телеканалів. Усе, що зараз є на Disney+ і Hulu, зокрема «Льодовиковий період» і «Персі Джексон», там і залишиться.

Netflix шукає й інших форм співпраці з конкурентами. Ще в серпні компанія обговорювала можливість додати до застосунку сервіси Peacock і Fox One.