Супутникові інтернет-сервіси на кшталт Starlink отримали в США додаткові частоти

30 вересня Федеральна комісія зв’язку США (FCC) проголосувала за те, щоб відкрити супутниковим інтернет-сервісам, зокрема Starlink, діапазони 12,7–13,25 ГГц і 42–42,5 ГГц. Нові частоти мають підвищити швидкість завантаження й пропускну здатність мереж, пише PCMag.

Перший діапазон, 12,7–13,25 ГГц, термінали Starlink уже використовують, щоб надсилати дані із Землі на супутники. Тепер у ньому дозволено передавати дані й у зворотному напрямку — від супутника до абонентської антени. Цей дозвіл стосується також терміналів, що працюють у русі, тож нові частоти зможе використовувати й Starlink на літаках і суднах.

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Загалом комісія відкриває для каналу до абонентів 525 МГц суцільного спектра. За її розрахунками, це понад 25% приросту. Такий запас частот, на думку FCC, здатен прискорити розгортання широкосмугового доступу в сільських і віддалених районах.

Другий діапазон, 42–42,5 ГГц, FCC теж відкрила для передачі даних від супутника до Землі. Проте приймати їх у ньому зможуть лише наземні шлюзові станції, а не абонентські термінали. Такі станції пов’язують супутникову мережу з наземною інфраструктурою. У комісії зазначили, що поза США діапазон 42–42,5 ГГц уже використовують. За її аналізом, після відкриття цього діапазону пропускна здатність високопродуктивного низькоорбітального супутника може зрости приблизно на 7,2%.

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Голова FCC Брендан Карр заявив, що рішення дає вдосталь частот для передачі даних безпосередньо на абонентські термінали, а отже, і більшу пропускну здатність для домашнього інтернету. За його словами, швидший і надійніший супутниковий інтернет не лише піде на користь нинішнім абонентам, а й посилить конкуренцію. У PCMag припускають, що Карр натякав на Starlink, який уже переманює частину клієнтів у традиційних провайдерів.

Коли Starlink почне працювати на нових частотах, поки невідомо, адже SpaceX одразу не відповіла на запит PCMag. Щоб перейти на ці частоти, компанія зазвичай має подати до FCC заявку на зміну параметрів своєї системи. Водночас SpaceX уже почала виводити на орбіту перші супутники Starlink V3, які мають значно збільшити пропускну здатність мережі й забезпечити гігабітну швидкість.

На засіданні 30 вересня FCC також вирішила вивчити, чи можна звільнити для інтенсивнішого супутникового зв’язку ще 1450 МГц у діапазонах Ku і Ka, а також 138,25 ГГц у діапазоні D. Частоти для супутників комісія шукає не вперше. Ще в липні регулятор збирався розглянути, чи відкрити для зв’язку із супутниками понад 225 МГц неліцензованого спектра, зокрема частоти Wi-Fi та Bluetooth.

Крім того, на цьому засіданні комісія фактично звільнила супутникові угруповання на кшталт Starlink від федеральної екологічної експертизи. За оцінкою PCMag, від цього виграє SpaceX, яка вже має на орбіті понад 10 тис. супутників і планує вивести ще до мільйона для орбітальних дата-центрів. Натомість астрономів та екологів непокоять світлове забруднення, шкода для атмосфери, космічне сміття й перевантаження орбіт. Улітку коаліція екологів уже вимагала від FCC призупинити ліцензування орбітальних дата-центрів.