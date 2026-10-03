Blue Origin хоче запускати ракету New Glenn до 50 разів на рік

29 вересня Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) оприлюднило проєкт екологічної оцінки, за яким Blue Origin могла б здійснювати до 50 стартів New Glenn щороку з комплексу LC-36 на мисі Канаверал. Нині для цієї ракети діє обмеження у 12 запусків на рік, пише SpaceNews.

Документ передбачає і стільки ж посадок перших ступенів — на плавучу платформу в Атлантичному океані. Крім того, проєкт допускає до 100 стендових вогневих випробувань на рік, тобто по одному для кожного ступеня перед кожним стартом. Окремо в документі йдеться про повернення головних обтічників.

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Таких спроб Blue Origin досі не робила в жодному з трьох польотів New Glenn, що вже відбулися. За задумом компанії, після відокремлення кожна з половин обтічника стабілізуватиметься двигунами малої тяги, розкриватиме парашути й приводнюватиметься в океані, де її підбиратимуть судна.

План наростити кількість запусків з’явився на тлі серйозної аварії наприкінці травня. Тоді під час підготовки до четвертого старту New Glenn вибух знищив ракету й завдав значної шкоди стартовому майданчику. Через цю аварію компанія AST SpaceMobile перенесла запуск сервісу супутникового зв’язку на 2027 рік.

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Після вибуху генеральний директор Blue Origin Дейв Лімп поставив за мету відновити стартовий комплекс і поновити польоти New Glenn до кінця року. 29 вересня він запевнив, що компанія вкладається в графік. На майданчику цілодобово, у кілька змін, працюють близько 1000 людей.

Свої виробничі потужності Blue Origin при цьому розраховує на значно вищий темп. Лімп, зокрема, розповів, що перший із заводів, які будує компанія, зможе випускати до 150 других ступенів на рік. Другий ступінь New Glenn одноразовий, тож для кожного польоту потрібен новий. Натомість перший ступінь розраховано щонайменше на 25 польотів. Паралельно Blue Origin зводить інфраструктуру, яка має дати змогу запускати ракети приблизно з такою самою частотою.

22 жовтня FAA проведе громадські слухання щодо документа. Якщо проєкт схвалять, дозволена кількість запусків New Glenn зросте більш ніж учетверо — з 12 до 50 на рік.

Водночас Blue Origin уперше за понад 25 років існування вирішила залучити гроші сторонніх інвесторів. Досі компанію фінансував її засновник Джефф Безос. За словами Лімпа, поточний раунд ще не закрито, проте інвестори вже пропонують більше грошей, ніж компанія розраховувала отримати. Суму та оцінку вартості компанії він не назвав. Раніше повідомлялося про плани залучити 10 млрд доларів, з яких 2 млрд мав вкласти сам Безос, а решту — зовнішні інвестори.

Рішення шукати інвесторів Лімп пов’язав із тим, що New Glenn уже пройшла кілька ключових етапів випробувань, зокрема успішну посадку й повторне використання першого ступеня. Серед інших чинників він назвав плани Blue Origin створити широкосмугове супутникове угруповання TeraWave, а також угруповання центрів обробки даних на орбіті Project Sunrise.