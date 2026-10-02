Росія зруйнувала київський дата-центр Dream Line

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Зруйнований дата-центр Dream Line
Зруйнований дата-центр dline.ua після російського удару в Києві / Фото: dline.ua

Російський удар у ніч з 27 на 28 вересня зруйнував дата-центр Dream Line («Дрім Лайн», dline.ua) на київській вулиці Предславинській. До 1 жовтня компанія перенесла всі сервіси й дані клієнтів на резервні майданчики, розповіли в Dream Line «Громадському радіо».

Про цей удар Росія заявила ще 28 вересня, коли назвала своїми цілями київські дата-центри Dream Line та «Укртелекому». Тепер і сама Dream Line підтвердила, що втратила майданчик на Предславинській.

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Після переїзду Dream Line працює й далі, хоча її сервіси поки що дають збої. Утім, головним у компанії вважають інше. «Всі працівники живі, і це найголовніше», — наголосили там.

Dream Line на ринку з 2008 року. Вона надає послуги дата-центру й корпоративного інтернету, розміщує сервери клієнтів і захищає від DDoS-атак. 2023 року компанія відкрила перший в Україні дата-центр, де обладнання охолоджують зовнішнім повітрям (фрикулінг).

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Dream Line — не єдиний київський дата-центр, що за останні дні постраждав від російських атак. Зокрема, після серії ударів Cosmonova остаточно втратила свій київський майданчик.

А 1 жовтня дата-центр «Парковий» повідомив, що російські удари повністю вивели з ладу його київський майданчик.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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