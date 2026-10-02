Росія вісім разів за десять днів атакувала інфраструктуру «Київстару»

Президент «Київстару» Олександр Комаров 1 жовтня на Forbes Саміті CEO у Києві розповів про вісім російських ударів по об’єктах оператора за останні десять днів. Вони завдали компанії відчутної технологічної шкоди, проте на абонентах ніяк не позначилися, передає «Інтерфакс-Україна».

Найбільше постраждали дата-центри «Київстару». Один із них повністю вийшов з ладу, а на другому оператор зараз перемикає навантаження й обмежує можливі наслідки. Крім того, дві російські ракети влучили в центральний склад компанії.

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До можливого удару по складу «Київстар» частково підготувався. Компанія заздалегідь удвічі скоротила звичний запас обладнання на ньому — до $15 млн. Саме резерв техніки й завчасні заходи, як пояснив Комаров, дали змогу вберегти абонентів від наслідків ударів. При цьому ніхто з працівників під час атак не постраждав.

Попри ці втрати, компанія, за словами президента, думає не про виживання, а про розвиток. Так, один дата-центр «Київстар» уже відновив, а над другим ще працює. Утім, рівного відновлення Комаров не чекає — оператор може робити два кроки вперед і один назад, а може й навпаки. Водночас усе, що компанія робила останні роки, за його словами, було спрямоване на одне — якомога збільшити запас міцності між кризою й руйнуванням інфраструктури.

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За кілька днів до виступу Комарова, 27 вересня, російський удар пошкодив будівлю головного офісу «Київстару» на Дегтярівській вулиці в Києві. Співробітники оператора тоді теж не постраждали.