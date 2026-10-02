Об’єднана компанія Paramount і Warner Bros. Discovery називатиметься Skydance

Генеральний директор Paramount Skydance Девід Еллісон представив у своєму новому акаунті в X назву, під якою компанія працюватиме після купівлі Warner Bros. Discovery, — Skydance. Цю купівлю планують завершити 6 жовтня, пише Variety.

Того ж дня акції Paramount Skydance перейдуть з Nasdaq на Нью-Йоркську фондову біржу (NYSE), а замість тикера PSKY з’явиться SKYD. Компанія також внесе зміни до статуту й офіційно називатиметься Skydance Corporation.

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Назву Еллісон запозичив у своєї першої кінокомпанії Skydance Media. Влітку 2025 року саме вона купила Paramount Global, утворивши Paramount Skydance. Коли ж купівлю завершать, Paramount буде лише однією з двох кіностудій Skydance поряд із Warner Bros.

Еллісон пояснив, що хотів зберегти самобутність кожної зі студій, тож нова назва не мала применшувати чи затьмарювати жодну з них. За його словами, вона дасть компанії власне обличчя, а Paramount і Warner Bros. залишаться в центрі уваги. «Paramount і Warner Bros. понад століття формували культуру. Об’єднавши їх, ми не переписуємо історію, а даємо цим культовим студіям потужніший рушій», — написав він.

What once was the peak, is now just the beginning.



Paramount and Warner Bros. shaped over a century of culture. By combining them, we aren't rewriting history — we're equipping these iconic studios with a more powerful engine. Together, we are Skydance: a creative-first home for… pic.twitter.com/uInLRY3IrE — David Ellison (@ellisonskydance) October 2, 2026 Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Крім кіностудій, до Skydance увійдуть стримінгові сервіси HBO Max і Paramount+, а також телеканали CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central та інші. Очолить Skydance Еллісон, а співгендиректором стане Інон Крейз — колишній керівник Mattel, який приєднається до компанії 5 жовтня.

Разом із боргом Warner Bros. Discovery оцінили в 110 млрд доларів. Останню перешкоду для цієї купівлі усунули 30 вересня, коли суддя затвердив мирову угоду Paramount із 12 штатами, які через суд намагалися зупинити поглинання.