Суд у США дозволив Paramount завершити купівлю Warner Bros. Discovery

Окружна суддя США Араселі Мартінес-Ольгін затвердила мирову угоду Paramount із 12 штатами на чолі з Каліфорнією. Відтак купівля Warner Bros. Discovery за $110 млрд, як очікують, відбудеться вже у вівторок, 6 жовтня, пише Reuters.

21 вересня Paramount і штати уклали мирову угоду, яку суддя назвала «розумним фактичним і правовим рішенням».

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Ця мирова угода врегульовує позов, який Каліфорнія та ще 11 штатів подали до суду, щоб не допустити однієї з найбільших угод в історії медіаіндустрії. На думку прокурорів, після такої купівлі з’явився б «монополіст» і «медіагігант», здатний підвищувати для глядачів ціни на кіно й телебачення.

За умовами мирової угоди Paramount п’ять років поспіль випускатиме в американський кінопрокат щонайменше 30 фільмів на рік. Таку саму кількість стрічок компанія вже обіцяла кіномережам у серпні. Крім того, вона щороку додатково витрачатиме $300 млн на виробництво в США. Якщо Paramount цих умов не виконає, її можуть змусити продати кіностудію Miramax.

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Інші зобов’язання стосуються телебачення. Переговори з кабельними операторами Paramount вестиме окремо для каналів кожної з двох компаній. Ще одна умова — рада журналістів, яка наглядатиме за власним CBS News і за CNN, який належав Warner Bros.

Каліфорнія задоволена таким результатом. Мирова угода, як заявив представник Міністерства юстиції штату, «розв’язує наші антимонопольні побоювання, захищає конкуренцію та споживчий вибір і ставить у центр потреби, турботи та майбутнє каліфорнійських працівників».

Утім, частина генпрокурорів штатів мировою угодою розчарована. Найбільше, за даними джерел Bloomberg, проти неї заперечували прокурори Массачусетсу, Нью-Йорка, Коннектикуту й Міннесоти. Генпрокурор Коннектикуту Вільям Тонг, зокрема, заявив, що його відомство вимагало повністю відокремити CNN і CBS News (дивестиція), але цього не домоглося. Водночас він визнав, що створити раду з питань незалежності було важливо.

Окремо компанії врегулювали антимонопольний позов Гільдії сценаристів Америки (WGA). Вони виплатять $17,5 млн до фонду охорони здоров’я гільдії й п’ять років не скорочуватимуть кількість робочих місць для членів WGA в CBS News.

Зміниться й керівництво. Як повідомила Paramount, після завершення угоди генеральний директор Mattel Інон Крейц стане співгендиректором компанії. Посаду він розділить із Девідом Еллісоном, який нині обіймає посади голови та генерального директора Paramount.

До мирової угоди Paramount кілька місяців не могла завершити купівлю. Ще в липні федеральний суд призупинив угоду на вимогу штатів.

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Згодом Paramount погодилася почекати. Компанія пообіцяла не завершувати купівлю, поки суд не розгляне справу або поки в червні 2027 року не спливе строк дії угоди про злиття.

Слухання у справі суд призначив на березень 2027 року. Тепер, після мирової угоди, чекати на них Paramount не доведеться.

Угоду на $110 млрд Paramount уклала після того, як обійшла Netflix у боротьбі за Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery прийняла пропозицію Paramount у лютому.

До цього Warner Bros. Discovery домовилася з Netflix про продаж кіностудії Warner Bros., HBO та стримінгового сервісу HBO Max за $82,7 млрд. Проте Netflix не підвищив ціну й відмовився від покупки.

Після завершення угоди під одним власником опиняться Paramount Pictures, CBS, Paramount+, HBO, CNN та інші великі медіаактиви. Серед них — два стримінгові сервіси, HBO Max і Paramount+, які компанія має намір об’єднати в одну платформу.