Star Catcher випробує на орбіті бездротове заряджання супутників

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Star Catcher Industries
Фото: Star Catcher Industries

У жовтні компанія Star Catcher Industries зі США відправить у космос експериментальний апарат Protostar. Старт із бази Ванденберг заплановано в межах місії SpaceX Transporter-18, а вже на орбіті Protostar спробує передати енергію іншому супутнику, з яким його не з’єднує жоден кабель, повідомляє Interesting Engineering.

Експеримент складатиметься з кількох етапів. Спершу від Protostar відділиться невеликий супутник формату кубсат зі звичайними сонячними панелями. Далі сам Protostar має знайти цей кубсат, відстежувати його рух і навести оптичний промінь на його сонячні елементи. Після цього інженери оцінять, скільки енергії дійшло до кубсата й з якою ефективністю її вдалося передати.

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Так за один політ компанія перевірить одразу три ключові технології — пошук іншого космічного апарата, його супровід на орбіті та передачу енергії на відстані. Раніше Star Catcher випробовувала їх поодинці. Оптичну передачу енергії вона демонструвала на Землі, у Космічному центрі імені Кеннеді NASA, а наприкінці 2025 року в межах місії Sextant Alpha перевірила на орбіті програмне забезпечення для пошуку й супроводу апаратів.

Star Catcher Protostar
Фото: Star Catcher Industries

Protostar має поєднати ці елементи в єдину систему. Якщо таке поєднання спрацює, Star Catcher доведе, що в реальних умовах орбіти між двома фізично не з’єднаними апаратами можна передати енергію в кількості, достатній для вимірювання.

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Надалі компанія хоче розгорнути на орбіті енергетичну мережу. За задумом Star Catcher, у такій мережі супутники отримуватимуть додаткову потужність від зовнішніх джерел і не залежатимуть лише від власних сонячних панелей. Серед можливих споживачів такої послуги компанія називає супутники спостереження Землі, військові апарати та енергомісткі орбітальні обчислювальні центри.

Космічні компанії вже придивляються до технології. З кількома з них, зокрема Starcloud, Loft Orbital, Astro Digital та Aethero, Star Catcher уклала угоди про майбутню купівлю енергії — загалом таких угод десять. Крім того, від потенційних клієнтів компанія отримала понад 40 листів про наміри. Також вона залучила 88 млн доларів венчурних інвестицій, а Космічні сили США уклали з нею контракт STRATFI на 60 млн доларів.

Паралельно Star Catcher розробляє більший апарат наступного покоління. Його призначення — вже не демонстрація, а реальне енергопостачання клієнтів. Утім, спершу політ Protostar має показати, чи життєздатна сама ідея бездротової передачі енергії між супутниками й чи можна побудувати на орбіті повноцінну енергетичну інфраструктуру.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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