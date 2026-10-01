Російські удари повністю вивели з ладу київський дата-центр «Парковий»

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Дата-центр «Парковий»
Фото: ВТП Трансекспо

1 жовтня київський майданчик дата-центру «Парковий» повністю припинив роботу через критичні пошкодження від серії російських ударів. Роботу сервісів на ньому вже не відновлять, повідомила пресслужба дата-центру у Facebook.

Персонал і клієнтську інформацію, за словами компанії, вдалося вберегти. «Головне — наші працівники цілі, а дані наших клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС», — наголосили в «Парковому».

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Серед партнерів дата-центру — «Укртелеком». У березні компанії домовилися спільно захищати дані бізнесу та державних структур. Чи позначиться втрата майданчика на цій співпраці, пресслужба не уточнила.

Ще 23 вересня, під час атаки російських дронів, постраждала будівля однойменного конгресно-виставкового центру в середмісті Києва.

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«Парковий» — не перший київський дата-центр, який не вдалося відновити після цієї хвилі ударів. За кілька днів до того компанія Cosmonova повідомила, що втратила свій майданчик у столиці.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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