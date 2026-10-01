Правовласники просять ЄС внести завантажувач відео yt-dlp до піратського списку

Новини
YT-DLP под прицелом ЕС

Міжнародна федерація фонографічної індустрії (IFPI) попросила Єврокомісію внести програму yt-dlp до Списку спостереження за контрафактом і піратством на 2027 рік. Федерація назвала її «серйозною проблемою» для музичної галузі, але конкретних заходів проти неї не вимагає, пише TorrentFreak.

Програма yt-dlp безплатна й має відкритий код. Вона завантажує відео та аудіо, щоб їх можна було дивитися й слухати без інтернету. Крім YouTube, yt-dlp підтримує понад 1,5 тис. інших сайтів і сервісів. На GitHub цей проєкт зібрав понад 190 тис. позначок схвалення від користувачів і за цим показником посідає 32-ге місце серед усіх репозиторіїв платформи.

- Реклама -

На думку IFPI, yt-dlp дає змогу без дозволу завантажувати й назавжди зберігати музику та відео з ліцензованих стримінгових платформ, зокрема з YouTube. Зупинити програму важко через відкритий код, велику спільноту розробників і широке поширення, зазначають у федерації. У документі IFPI називає чотирьох розробників проєкту за їхніми нікнеймами на GitHub і пропонує поставити yt-dlp в один ряд із сервісами Savefrom.net та Y2mate.

Сам список нічого не забороняє. Єврокомісія вносить до нього сервіси й торгові майданчики за межами ЄС, які, за даними правовласників, сприяють піратству. Утім, така позначка може спонукати владу діяти проти них. При цьому, як зауважує TorrentFreak, у таких поданнях yt-dlp чи його попередника youtube-dl досі не згадували.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Зупинити youtube-dl правовласники вже намагалися. Ще в жовтні 2020 року Асоціація звукозаписної індустрії Америки (RIAA) домоглася, щоб GitHub видалив youtube-dl, проте за кілька тижнів платформа повернула репозиторій. Більшого лейбли досягли в Німеччині, де виграли справу проти Uberspace — хостинг-провайдера офіційного сайту youtube-dl. У листопаді 2024 року Гамбурзький апеляційний суд відхилив скаргу провайдера. Тим часом розробка здебільшого перейшла до yt-dlp — відгалуження youtube-dl, яке з’явилося 2021 року.

Окрім yt-dlp, IFPI звертає увагу Єврокомісії на ШІ-застосунки Rythmix і MusiQ AI. Досить вставити в них посилання на YouTube, щоб отримати кавер-версію пісні з клонованим голосом виконавця. Лише в Google Play Rythmix завантажили понад 5 млн разів. Чи потраплять yt-dlp і ці застосунки до списку 2027 року, Єврокомісія вирішить у найближчі місяці.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Star Catcher випробує на орбіті бездротове заряджання супутників

Американська компанія Star Catcher у жовтні виведе на орбіту апарат Protostar. Він має вперше передати енергію світловим променем іншому супутнику.
Новини

Київ просить США запровадити санкції проти підрядників російського аналога Starlink

Росія сподівається добудувати власний аналог Starlink до кінця року. Київ просить США запровадити санкції проти виробників компонентів для цієї мережі.
Новини

Суд у США дозволив Paramount завершити купівлю Warner Bros. Discovery

Суд у США затвердив мирову угоду Paramount із 12 штатами, які намагалися зупинити купівлю Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Вона може відбутися вже 6 жовтня.
Новини

Китайські вчені придумали, як вмістити 50 ТБ на диск розміром із DVD

Китайські вчені вмістили 10 бітів в одну точку оптичного носія, тож на диск розміром із DVD поміститься близько 50 ТБ. Згодом місткість може зрости до 2,5 ПБ.
Новини

Space.IDC: Китай хоче об’єднати лазерами понад 1000 супутників в орбітальний суперкомп’ютер

Китай представив проєкт орбітальної обчислювальної мережі Space.IDC, яка має об'єднати понад тисячу супутників. Перший апарат запустять у 2027 році.