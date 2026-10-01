Правовласники просять ЄС внести завантажувач відео yt-dlp до піратського списку

Міжнародна федерація фонографічної індустрії (IFPI) попросила Єврокомісію внести програму yt-dlp до Списку спостереження за контрафактом і піратством на 2027 рік. Федерація назвала її «серйозною проблемою» для музичної галузі, але конкретних заходів проти неї не вимагає, пише TorrentFreak.

Програма yt-dlp безплатна й має відкритий код. Вона завантажує відео та аудіо, щоб їх можна було дивитися й слухати без інтернету. Крім YouTube, yt-dlp підтримує понад 1,5 тис. інших сайтів і сервісів. На GitHub цей проєкт зібрав понад 190 тис. позначок схвалення від користувачів і за цим показником посідає 32-ге місце серед усіх репозиторіїв платформи.

- Реклама -

На думку IFPI, yt-dlp дає змогу без дозволу завантажувати й назавжди зберігати музику та відео з ліцензованих стримінгових платформ, зокрема з YouTube. Зупинити програму важко через відкритий код, велику спільноту розробників і широке поширення, зазначають у федерації. У документі IFPI називає чотирьох розробників проєкту за їхніми нікнеймами на GitHub і пропонує поставити yt-dlp в один ряд із сервісами Savefrom.net та Y2mate.

Сам список нічого не забороняє. Єврокомісія вносить до нього сервіси й торгові майданчики за межами ЄС, які, за даними правовласників, сприяють піратству. Утім, така позначка може спонукати владу діяти проти них. При цьому, як зауважує TorrentFreak, у таких поданнях yt-dlp чи його попередника youtube-dl досі не згадували.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Зупинити youtube-dl правовласники вже намагалися. Ще в жовтні 2020 року Асоціація звукозаписної індустрії Америки (RIAA) домоглася, щоб GitHub видалив youtube-dl, проте за кілька тижнів платформа повернула репозиторій. Більшого лейбли досягли в Німеччині, де виграли справу проти Uberspace — хостинг-провайдера офіційного сайту youtube-dl. У листопаді 2024 року Гамбурзький апеляційний суд відхилив скаргу провайдера. Тим часом розробка здебільшого перейшла до yt-dlp — відгалуження youtube-dl, яке з’явилося 2021 року.

Окрім yt-dlp, IFPI звертає увагу Єврокомісії на ШІ-застосунки Rythmix і MusiQ AI. Досить вставити в них посилання на YouTube, щоб отримати кавер-версію пісні з клонованим голосом виконавця. Лише в Google Play Rythmix завантажили понад 5 млн разів. Чи потраплять yt-dlp і ці застосунки до списку 2027 року, Єврокомісія вирішить у найближчі місяці.