Opera вбудувала в браузер для Android туристичну eSIM, яка працює в 47 країнах

29 вересня Opera почала продавати eSIM для закордонних поїздок користувачам свого браузера для Android. Налаштовують цифрову SIM-картку в самому браузері, без окремого застосунку, тож стояти в черзі до кіоску в аеропорту за місцевою карткою не доведеться.

eSIM — це вбудована в смартфон SIM-картка, яку вмикають програмно, а не вставляють у слот. eSIM від Opera дає лише мобільний інтернет, без дзвінків і SMS, і не замінює основного номера власника. Цей інтернет доступний усім застосункам смартфона, а не тільки браузеру. Там, де місцеві оператори мають мережу 5G, картка під’єднується до неї, а деінде — до найкращої з доступних. Технічну частину сервісу забезпечує компанія Holiday.com.

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Для знайомства з послугою Opera дарує 3 ГБ інтернету, які діють три дні. Щоб їх отримати, не треба вводити ні платіжних даних, ні адреси електронної пошти. Утім, подарунок доступний лише тим, хто перебуває в США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Канаді, ОАЕ, Бразилії, Нідерландах, Норвегії, Швеції чи Польщі. А от платні пакети можна купити, перебуваючи будь-де у світі.

Безплатні гігабайти отримують у профілі браузера. Для цього треба торкнутися значка профілю внизу праворуч, відкрити розділ eSIM, натиснути «Claim now» і вибрати країну призначення. Після цього браузер запропонує встановити eSIM у телефон. Зробити це краще ще вдома, коли є стабільний інтернет. Відлік трьох днів почнеться лише тоді, коли картка вперше з’єднається з мережею в країні призначення. Скористатися карткою власник має протягом року з дня покупки, інакше вона стане недійсною.

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Коли гігабайти скінчаться, у тому ж розділі eSIM можна докупити пакет на 3, 5 чи 10 ГБ. Вартість пакета залежить від країни та обсягу трафіку, а показують її в місцевій валюті ще до оплати. Новий трафік зараховується на вже встановлену картку. Проте докупити його можна лише з доступом до інтернету, тому Opera радить зробити це заздалегідь, поки старий пакет ще діє.

Одна й та сама eSIM від Opera годиться для всієї подорожі. Якщо маршрут пролягає через Таїланд, Малайзію та Сінгапур, картку досить поповнювати для кожної наступної країни, а не встановлювати нову.

Щоб користуватися сервісом, потрібен смартфон з Android 10 або новішою версією, який підтримує eSIM і не прив’язаний до певного оператора. Крім того, на ньому має бути встановлена остання версія Opera для Android. В Opera Mini й Opera GX такої функції немає. Чи з’явиться eSIM у версії браузера для iPhone, компанія поки не повідомляє.

До переліку 47 країн, де працює eSIM від Opera, входять Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Єгипет, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Гонконг, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Малайзія, Мальта, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Південна Корея, Іспанія, Шрі-Ланка, Швеція, Швейцарія, Тайвань, Таїланд, Туреччина, Велика Британія та США.

України в цьому переліку немає, тож удома картка не працюватиме, але українці можуть купити її для поїздки за кордон. Власну туристичну eSIM має й виробник смартфонів Motorola. У липні компанія запустила сервіс Global Connect, який працює в понад 160 країнах.