Київ просить США запровадити санкції проти підрядників російського аналога Starlink

Цього тижня Україна передасть адміністрації Трампа й Конгресу США перелік російських компаній, суден та осіб, яких пропонує покарати санкціями за новим американським законом. Першими в ньому стоять виробники компонентів для російського аналога Starlink, розповів ABC News тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік.

Сєнік уточнив, що головна компанія, яка розгортає цю мережу, уже перебуває під санкціями США. Натомість її підрядники, що виробляють для мережі компоненти, до санкційних списків досі не потрапили. Розгортання мережі тим часом триває, і в липні Росія провела другий пакетний запуск супутників. Завершити угруповання Москва сподівається до кінця року.

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На думку дипломата, завершене угруповання дасть Москві змогу будь-якої миті завдавати ударів по Україні, спираючись на дані в реальному часі. Найближчим часом, особливо взимку, це може мати руйнівні наслідки. Цій загрозі Київ протидіє не лише санкціями. Наприкінці серпня він просив заблокувати роботу російських супутників «Рассвет» над Україною, звернувшись до Міжнародного союзу електрозв’язку.

Сєнік також розповів, що Україна хотіла б отримати доступ до Starlink на території Росії, щоб уражати там цілі. Окрім того, Київ просить жорсткіших заходів проти суден російського «тіньового флоту», за допомогою яких Москва обходить обмеження на продаж нафти. Ще одне прохання стосується американського бізнесу в Україні. Українська сторона хоче, щоб адміністрація США та американські компанії засудили російські удари по їхніх об’єктах.