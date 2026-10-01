Китайські вчені придумали, як вмістити 50 ТБ на диск розміром із DVD

29 вересня команда академіка Гу Міня з Шанхайського університету науки і технологій опублікувала в журналі Nature Photonics результати роботи над новою оптичною пам’яттю. У цій пам’яті кожна тривимірна точка запису має 1024 можливі стани, а отже, зберігає 10 бітів.

У звичній двійковій пам’яті комірка має лише два стани — «0» або «1», тобто вміщує один біт. Шанхайська розробка дає змогу зберегти в одній точці те, що раніше розподіляли між кількома комірками. Відтак місткість оптичних носіїв можна нарощувати не лише зменшенням точок чи додаванням шарів.

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Для носія розміром із DVD дослідники оцінюють теоретичну місткість у 0,4 петабіта, що відповідає приблизно 50 ТБ. Надійність зчитування такого диска перевищує 99,99%, зазначає китайське видання ITHome. Дані на нього записують із високою швидкістю, а зчитують паралельно — одразу з широкої ділянки.

Практичну користь від додаткових бітів автори показують на прикладі зображення 8K у відтінках сірого. Піксель такого зображення може мати один із 256 рівнів яскравості, тож у двійковій пам’яті потребує восьми комірок. Точка на 10 бітів вміщує ці вісім бітів цілком, а два інші можна відвести під оптичне навчання ШІ безпосередньо на носії.

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Ще одна відмінність стосується самої оптики. Традиційні методи надщільного оптичного запису використовують два промені, які доводиться точно суміщати й стабілізувати. Шанхайська команда записує й зчитує дані одним монохромним променем, тож обходиться без складної двопроменевої схеми.

Дослідники вважають, що можливості технології значно ширші за вже досягнуте. Якщо скоротити відстань між шарами з 5 до 1 мкм, а кількість розрізнюваних станів довести до десятків тисяч, теоретична місткість диска розміром із DVD може сягнути 20 петабітів — приблизно 2,5 ПБ. Водночас Гу Мінь наголосив, що місткість у петабітах — не єдине мірило. Щоб технологія дійшла до практичного застосування, треба зважати також на швидкість запису й читання, складність системи та можливість вбудувати її в обладнання.

Над іншими способами щільного зберігання даних працюють і поза оптикою. Так, на початку березня в Міссурійському університеті створили перезаписуваний ДНК-накопичувач.