TP-Link відкрила передзамовлення на роутер із Wi-Fi 8 задовго до затвердження стандарту

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Archer 8 Ultra

Компанія TP-Link приймає в кількох європейських країнах попередні замовлення на флагманський роутер Archer 8 Ultra з підтримкою Wi-Fi 8. Коштує він від €799,90 у Німеччині до £899,99 у Великій Британії, а постачати його почнуть 15 листопада, пише The Verge.

На початку вересня TP-Link показала цей роутер, а тепер відкрила на нього передзамовлення. Цей крок поки що не стосується українського ринку — в Україні Archer 8 Ultra не продають.

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Про можливий вихід Archer 8 Ultra на ринок США, де до продукції TP-Link прикута пильна увага, висловився Пінгцзі Лі — він очолює підрозділ домашніх мереж компанії. За його словами, TP-Link працює з регуляторами, щоб нові пристрої дійшли до покупців в усьому світі. Докладніше про це компанія обіцяє розповісти на своєму офіційному сайті.

Самому ж стандарту Wi-Fi 8 до остаточного схвалення ще далеко. Як ідеться на сайті Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE), затвердити його мають лише на початку 2028 року.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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