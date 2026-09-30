Polaroid представила камеру миттєвого друку з аналоговими ефектами

Компанія Polaroid почала продавати в усьому світі нову камеру миттєвого друку Mod за 169,99 долара, поки що лише через власний онлайн-магазин. З 6 жовтня камеру продаватимуть і в роздрібних магазинах США, пише The Verge.

Головна відмінність Mod — диск навколо об’єктива, яким перемикають чотири творчі режими зйомки. Він доповнює диск налаштування експозиції, а вибраний ефект лягає на знімок тієї миті, коли фотограф натискає кнопку спуску.

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Два з цих режимів поєднують дві експозиції в одному кадрі. Подвійна експозиція накладає знімки один на одного, щоб поєднати різні об’єкти чи сцени. Режим розділеного кадру натомість ділить зображення навпіл за допомогою поворотної насадки, яка почергово закриває то одну, то другу половину об’єктива.

Два інші режими розраховані на довгу витримку. Перший із них, світловий живопис, фіксує сліди яскравого рухомого джерела світла, тож камеру доводиться ставити на штатив, інакше нерухомі частини кадру розмиються. Другий режим Polaroid назвала «заморожуванням руху». Спалах у ньому спрацьовує наприкінці експозиції (синхронізація за задньою шторкою). Спершу камера на довгій витримці знімає слід руху об’єкта, а спалах наостанок додає до нього чітке зображення.

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Mod працює з кольоровими та чорно-білими плівками Polaroid i-Type і 600. Одного заряду її акумулятора місткістю 750 мА·год вистачає щонайбільше на 15 касет, тобто на 120 знімків. Фокус у камери фіксований, а об’єктивів два — стандартний із фокусною відстанню 103 мм і портретний на 95 мм. Їх можна міняти залежно від того, що знімає фотограф.

Canon тим часом прощається з однією зі своїх найвідоміших моделей. У березні 2026 року компанія зняла з виробництва дзеркальну камеру EOS 5D Mark IV.