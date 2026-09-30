Новий сезон «Холостяка» з’являтиметься на Netflix услід за ефіром СТБ

Starlight Media домовилася з Netflix про показ 15-го сезону «Холостяка» в Україні. Перший випуск СТБ покаже 16 жовтня о 19:00, а кожен епізод потраплятиме до стримінгового сервісу за півтори години після початку ефіру на телеканалі, повідомили в медіагрупі.

На Netflix випуски виходитимуть без рекламних пауз, тож перегляд там завершуватиметься одночасно з показом на СТБ. Таку схему в Starlight Media пояснюють особливостями самого формату. Вона має враховувати різні звички глядачів і водночас зберігати очікування та інтригу, які аудиторія переживає разом. Подібний підхід раніше обрав і телеканал «1+1 Україна» — новий сезон «Голосу країни» також з’являтиметься в каталозі Netflix у день ефіру.

- Реклама -

Директорка з контенту, закупівель та партнерств з OTT-платформами Starlight Media Марія Костіна назвала цю співпрацю прикладом того, як місцевий правовласник разом із Netflix може створювати нові моделі дистрибуції. За її словами, команда стримінгового сервісу була відкрита до діалогу й готова шукати рішення, яке враховує особливості шоу.

Генеральна директорка СТБ Людмила Семчук наголосила, що аудиторія великих телепроєктів сьогодні вже не обмежується одним екраном. «Історія починається на СТБ, але виходить далеко за його межі — у digital, соціальні мережі, на відеоплатформи, у пошук, обговорення та ширший культурний простір», — зазначила вона. Вихід на Netflix, на думку Семчук, виводить бренд «Холостяк» на новий рівень і засвідчує потенціал українського контенту.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Саме шоу — українська адаптація глобального формату The Bachelor, права на який належать Warner Bros. На СТБ воно виходить з 2011 року й регулярно потрапляє до найпопулярніших запитів українців у Google. Особливу міжнародну увагу привернув 13-й сезон, героєм якого став ветеран російсько-української війни Олександр Терен. Він став першим головним героєм з інвалідністю за всю історію світової франшизи, а комунікаційну кампанію того сезону відзначили, зокрема, на рекламному фестивалі Cannes Lions.

Головним героєм нового сезону став капітан національної збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов. Спортсмен має за плечима багаторічну професійну кар’єру — грав у NBA, а також за українські та європейські клуби. Тепер глядачі побачать його далеко від звичного баскетбольного майданчика.