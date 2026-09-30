«Київстар» підіймає ціни на частину тарифів через зростання витрат на мережу

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Київстар

«Київстар», найбільший мобільний оператор України, оголосив, що з 8 жовтня 2026 року для частини абонентів зміниться вартість тарифів. Ті, кого стосуються нові ціни, заздалегідь отримають SMS з умовами та додатковими пропозиціями.

Подорожчання, за даними української телеком-спільноти MZU, торкнеться щонайменше чотирьох тарифів лінійки LOVE UA. Абонентська плата за них зросте на 50–60 грн. Так, LOVE UA Свобода (2024) подорожчає зі 190 до 250 грн, а LOVE UA База — з 200 до 250 грн. Найдорожчим у переліку стане LOVE UA Світло (2024) — 310 грн замість 260 грн, а його варіант LOVE UA Світло (2024) з суперсилою економія коштуватиме 250 грн замість 200 грн.

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Своє рішення оператор пояснює тим, що утримувати й відновлювати мережу дедалі дорожче. «Дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні, аби забезпечувати якісний зв’язок для наших абонентів», — зазначили в компанії. Там додали, що стабільна робота мережі під час повномасштабної війни потребує додаткових ресурсів, а логістика ускладнюється. Війна зачіпає й саму компанію — незадовго до цього оголошення російський удар пошкодив будівлю її головного офісу в Києві.

Водночас у компанії запевняють, що й надалі системно вкладатимуть кошти в енергостійкість мережі та посилюватимуть резервне живлення. Це, за задумом оператора, має втримати стабільний зв’язок навіть за можливих відключень світла. За мережу, як і за якість обслуговування, відповідатиме операційний директор — цю посаду «Київстар» запроваджує з 2 жовтня.

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Тим, кому нові ціни не підходять, у «Київстарі» нагадують про два варіанти. Абонент може перейти на інший тариф із тих, що зараз продаються, або розірвати договір раніше строку — у порядку, який передбачає закон. Вигідні пропозиції саме для свого номера оператор радить пошукати в застосунку «Мій Київстар».

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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